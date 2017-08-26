瀆職宣判未到庭 泰通緝前總理盈拉

2017-08-26

傳已潛逃至新加坡 將前往杜拜

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕遭罷黜的泰國前總理盈拉二十五日沒有現身首都曼谷的最高法院，聆聽恐面臨十年徒刑的稻米補貼計畫瀆職案宣判。消息人士透露，盈拉已逃出泰國，目前可能落腳新加坡，將轉往杜拜，與兄長塔克辛會合。泰國副總理兼國防部長普拉威表示，安全部隊不允許盈拉離境，若她真的出境，「可能」取道鄰國柬埔寨。泰國最高法院二十五日對盈拉發出通緝令，希望儘快拘捕她到案。

才PO臉書籲支持者勿集結

盈拉二十四日在社群媒體發表她失蹤前的最後訊息。她在臉書呼籲支持者翌日不要集結於法院附近，以避免「惡意傷害國家與我們的人」挑起任何事端，而她也將因安全措施，不克在法院與支持者碰面。泰國當局二十五日在法院周邊部署約四千名警力，但盈拉支持者從黎明起就等在曼谷法院外，人數明顯超過警察，當中有人手持玫瑰花，有人戴著寫有「愛」字的白色手套，希望能一睹盈拉風采，不過她沒有現身。

盈拉的「為泰黨」一名高層說：「她一定不在這裡了，她現在可能在新加坡。」他補充，她二十三日離開泰國，「沒有軍方放行，她不可能離開」。盈拉的律師諾拉威二十五日表示，上午八時他被告知盈拉罹患梅尼爾氏症（內耳積水），因感覺眩暈，因此她要求法院延後開庭。當被詢及盈拉是否還在泰國，他說：「我不知道！」

泰國最高法院宣布，由於盈拉沒有出具醫療診斷證明，因此不採信她不到庭的理由，除對她發出通緝令外，也延後至下月二十七日宣布她的瀆職案判決。二○一四年政變推翻盈拉的軍事將領、現為泰國總理帕拉育二十五日說，他不知道盈拉的下落，政府正在「尋找她」，「若她無罪，她應該留下來，為官司奮鬥，若她不在這裡，那表示什麼？她還能說我沒獲得公義嗎？」

這起審理達十八個月的案子由帕拉育政府提出。五十歲的盈拉在二○一一年大選時提出稻米補貼政見，並在勝選出任總理後執行。批評者指控，這是她向以農民為主的鄉村支持者進行政策買票。根據該計畫，盈拉政府以高出全球市場五十％的米價，向農民收購稻米，以期囤米，推升價格，然而亞洲其他國家遞補泰國米輸出，使得泰國跌落世界最大稻米輸出國的寶座，由越南取而代之。泰國當局指控，政府目前仍試圖銷售囤積的稻米，盈拉造成國庫一百七十億美元的損失。

盈拉否認指控，認為她的起訴是政治迫害。她的支持者也認為，這是都會中產階級支持的泰國保皇派和軍方在二○○六年發動軍事政變、推翻其哥哥總理塔克辛的政府後，又繼續迫害盈拉。塔克辛此後流亡海外。若盈拉被判有罪，她有權上訴。

囤米案 前商務部長判42年

最高法院二十五日在相關案件中，判決盈拉的前商務部長汶松，竄改二○一三年泰國與中國間的稻米銷售交易有罪，處以四十二年徒刑。