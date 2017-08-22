劍橋中國季刊被迫撤文 學者請願拒向中國審查低頭

2017-08-22

移除300篇「敏感文」

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕全球最古老的出版社「劍橋大學出版社（ＣＵＰ）」十八日證實，在中國當局的指示下，已將三百多篇《中國季刊（China Quarterly）》涉及敏感議題的文章從ＣＵＰ的中國網站移除，相關議題包括一九八九年天安門事件、一九六六年至七六年文化大革命、香港爭取民主、台灣、新疆、西藏等。不滿ＣＵＰ屈從中國的審查制度，北京大學匯豐商學院經濟學副教授包定（Christopher Balding）十八日在「change.org」發起網路請願活動，呼籲ＣＵＰ重新上架文章，否則學術界不排除集體抵制ＣＵＰ相關出版品。截至二十一日止，該請願已吸引超過五百五十五人簽署。

北大學者發起連署 不排除抵制劍橋出版社

請願書中寫道，學術界相信言論自由和公開交換想法和資訊，「中國嘗試對不符合其偏好敘事方式的主題進行審查…相當令人擔憂」。包定指出，中國國家主席習近平自二○一二年上台後，嚴厲打壓學術界和民間的思想自由。隨著中國各大學聘用的外國人愈來愈多，北京當局擔心「這些大學在意識形態上，不會遵循北京希望他們說出來的思想」。

包定表示，學術界和出版界願意公開批評美國總統川普，但他們擔心批評習近平會遭到報復。發起請願向ＣＵＰ施壓，也是希望中國學術界「勇敢面對」中國政府的審查，「我認為這是個國際學術界需要更強硬處理的問題」，「站出來會付出一定的代價。這不是件容易的事…但如今已是你必須為一些原則付出代價的時機」。

簽署該請願的澳洲格里菲斯大學副教授、人類學家魁克（David Schak）認為，即使面對中國政府以ＣＵＰ旗下的其他出版品做為要脅，ＣＵＰ也不該自己動手移除文章，「比起乖乖合作，ＣＵＰ更應該把責任推回中國政府身上」。上海政法學院政治學家陳道銀指出，中國此舉是對未來預作準備，「大部分的中國年輕人都對六四天安門事件一無所知」。

中國官媒回嗆：不認同 大可不與中國接觸

ＣＵＰ撤文事件引發關切，興起全球學術界批評中國的聲浪。中國官媒《環球時報》二十一日發表社論反擊，聲稱「《中國季刊》的讀者範圍很窄，劍橋出版社在它的中國網站上撤掉一些文章，所產生的影響應該很小」，「中國屏蔽境外網路上一些對中國社會來說有害的訊息，是為中國社會安全，這是中國主權範圍內的事」，甚至揚言，若西方機構不喜歡中國的做法，大可以不和中國接觸。