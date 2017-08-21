波士頓右翼集會 4萬人反制

2017-08-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國維吉尼亞州大學城沙洛茲維爾市12日一場「白人至上」集會演變成衝突事件，讓極右派團體和反種族歧視者之間關係緊張。極右翼團體19日在波士頓公園舉辦「言論自由集會」，引來超過4萬名反種族主義等反制集會的群眾到場抗議，參與極右派集會的數十人一度遭到自由派民眾包圍辱罵，所幸最後在警方護送下離開，並未傳出重大傷亡。

避免再發生類似維州暴力衝突的情況，波士頓19日出動超過500名警力戒備波士頓公園周遭，在極右派集會民眾和反制集會的抗議民眾間，設立30碼（約27公尺）緩衝區，嚴禁民眾攜帶武器進入集會地區，並在周圍擺放垃圾車和混凝土防撞欄，預防汽車衝撞民眾。

超過4萬人參與反制集會的陣營，其中2萬人在波士頓市區遊行示威。民眾高呼反種族主義、反納粹、反法西斯的口號，揮舞著寫有「讓納粹再次恐懼」、「愛鄰如己」、「仇恨永遠無法讓美國偉大」等標語，手持各式道具和大聲公，部分民眾穿著一身黑並用頭巾罩臉。極右派在波士頓公園舉辦的「言論自由集會」，在怒罵及鼓譟聲當中被迫提早結束，數十人最後在警方的護送下，安全穿越為數眾多的反制民眾包圍網。

反歧視示威 全美各地舉行

波士頓警方指出，部分示威民眾攻擊警察、行為脫序，共有33人被捕。美國總統川普19日透過「推特」聲援警察，也讚揚波士頓民眾「大聲反對偏執與仇恨」，表示「我們的國家很快將團結一致」。

在此同時，全美各地19日也有多場反種族歧視者示威。紐奧良民眾手持「黑人的命也是命」等標語遊街，矽谷則有超過500人聚集在山景城，反制由右派團體所發起、旨在聲援發表性別歧視觀點職員的「Google遊行」。民眾在德州休士頓發起號召拆除公園內南方邦聯紀念碑的遊行，達拉斯也有約3000人抗議白人至上主義。