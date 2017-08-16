闖立法會 反開發案 港13泛民成員判刑

2017-08-16

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港泛民主派十三名年輕成員，因為二○一四年反對新界東北開發案強闖立法會，被依非法集結罪起訴，去年遭判刑社會服務。香港政府律政司不服提出上訴，上訴庭十五日對此做出判決，十三名被告全被改判八個月到十三個月徒刑。泛民主派對上訴庭刑罰過重感到憤怒，學運出身的羅冠聰、岑敖暉甚至在旁聽宣判時淚灑法庭；見多政治案件的「長毛」梁國雄痛批這是「三權合作」，假法治之名，行政治逼迫。

港府不服輕判「社會服務」

上訴庭改判8至13個月

十三名被告中十二人出庭聆聽判決，其中除黃根源因認罪被判八個月徒刑，其餘全部被判處十三個月徒刑；上訴庭另外對至今持續缺席聆訊的招顯聰發出拘捕令。香港媒體報導，黃浩銘高舉緊握著的拳頭，高喊「土地屬於人民」、「公民抗命、無畏無懼」口號。特地來旁聽力挺戰友的「香港眾志」主席羅冠聰、香港專上學生聯會前副秘書長岑敖暉，聽到判決結果忍不住落淚，哭得兩眼通紅，旁聽席上其他支持者也高呼「加油」鼓勵被告。

中央社報導，這是泛民派激進年輕成員在一次司法審訊中，最多人同時被判入獄的一次。上訴庭副庭長楊振權宣判指出，考慮到案件背景、暴力程度和各答辯人對事件動機等因素，原審判處社會服務「絕非合適」，「明顯過輕」；法官指判處有抱負的年輕人入獄並非法庭所樂見，但是考慮到「須嚇阻同類罪行」以及須維護公眾秩序和利益，決定判處監禁。

泛民派斥假法治名 行政治迫害

本案肇因於一四年六月反東北開發案示威者，為阻止立法會財務委員會審議新界東北前期發展工程撥款，前往立法會抗議，期間部分示威者以竹竿、長傘等強行撬開立法會大門、拉扯拒馬，造成數名警衛受傷，警方為此出動鎮暴部隊。

羅冠聰在民主派召開的記者會上再度哽咽落淚，表示多名被告為弱勢社群爭取公義，卻淪為階下囚，「（法庭）有沒有想過，嚇阻的不是一些他們覺得過於激烈的行為，而是一群或者一整代對社會有抱負、對社會充滿期望，想親手改革的年輕人？」他擔心此判決會對未來集會自由造成限制，「只要輕微的推撞都會被視為暴力」。

公民黨聲明，指律政司向示威者窮追猛打，「越大打壓只會帶來越大反抗」。「土地正義聯盟」議員朱凱迪呼籲港人，「不要再相信在香港乖乖地我們就會得到尊嚴」。香港大學法律學者戴耀廷在「臉書」發文，「用嚴刑去打壓抗爭，會在未來日子變為常態」，呼籲「拋掉幻想」，調整好心態，不被眼前一時困難和迫害恐嚇灰心，要有長期抗爭準備。