安倍向靖國神社獻祭祀費 中、韓不滿

2017-08-16

〔駐日特派員張茂森／東京十五日報導〕十五日為第二次世界大戰終戰七十二週年紀念日，六十三名日本國會參眾兩院跨黨派團體「大家一齊參拜靖國神社國會議員之會」成員，在十五日「終戰紀念日」集體前往靖國神社參拜，首相安倍晉三則以「可能造成國際影響」為由缺席，僅以自民黨總裁身分委由代理人供奉「玉串料（祭祀費）」。這是安倍自二○一二年底擔任首相以來，連續五年以此方式參拜靖國神社，但仍引發中國和南韓不滿，籲日本「正視歷史，深刻反省」。

63名跨黨派國會議員前往參拜

日本政府十五日也在東京武道館舉行「全國戰歿者追悼儀式」，明仁天皇夫婦與安倍等政要，以及來自全日本的二戰遺族代表等約六千四百人出席。明仁在致詞時再度為過去的戰爭表示「深刻反省」；安倍也重申不能讓戰禍再度發生，將為現在和未來世代「開拓光明未來和希望」。

安倍透過自民黨總裁特別輔佐柴山昌彥，向靖國神社供奉「玉串料」。一般認為，安倍是因為試圖改善與中國、南韓等鄰國的關係，因此不去參拜靖國神社。

在北京，外交部發言人華春瑩說，中國堅決反對日方的錯誤作法，敦促日方切實正視及深刻反省侵略歷史。南韓則以外交部發言人趙俊赫的名義發表評論，對安倍供奉祭祀費，以及數十名國會議員參拜「美化日本殖民統治和侵略戰爭」的靖國神社，表達憂慮。