美若再制裁 伊朗：立刻重啟核計畫

2017-08-16

羅哈尼痛批川普 不是值得信賴的夥伴

〔編譯魏國金／綜合報導〕兩週前甫就任第二任期的伊朗總統羅哈尼十五日警告，如果美國對其一月底進行的彈道飛彈試射實施任何新制裁，伊朗可能在「數小時內」廢除二○一五年與六國強權達成的棄核協議，重啟核計畫，並迅速將該計畫發展到比協議達成時更進階的程度。

美國總統川普曾數度揚言要廢除該核子協議。而在伊朗試射飛彈後，川普政府宣布，「美國不會再對伊朗的敵意與好戰行為視若無睹」。儘管承認該試射「沒有直接違反」棄核協議，不過美國仍對二十五名與伊朗飛彈計畫相關的個人、機構，以及位高權重的革命衛隊實施制裁。

伊朗指控，美國的單邊制裁違反協議。美國則回應，伊朗的飛彈試射違反聯合國決議，該決議敦促伊朗「不要從事任何可運送核武的彈道飛彈有關活動，包括使用相關彈道飛彈科技」。伊朗堅稱所試射的飛彈，其設計不是要攜帶核彈頭。

上月底，伊朗發射一枚可將人造衛星送至地球軌道的火箭後，美國再度針對六家伊朗相關企業實施制裁。本月初，川普對於一條國會通過、要求總統對促進伊朗彈道飛彈計畫的外籍人士與單位或伊朗革命衛隊附屬機構實施制裁的法案，簽署成為法律。十三日，伊朗國會壓倒性投票通過增加逾五億美元預算，以支持彈道飛彈計畫的發展與革命衛隊海外軍旅「聖城部隊」（Quds Force）的運作，與美國的行動互別苗頭。

遵守棄核承諾 但非唯一選項

羅哈尼十五日對國會發表演說，他強調，伊朗希望遵守棄核協議的承諾，因為這是「和平與外交的勝利模式」，但他也警告，這不是「唯一選項」，「對於那些試圖回到威脅語言與制裁手段的人，他們是其過去錯覺的囚徒，若他們要重回那樣的經驗，絕對在短時間—不是數週或數月，而是幾小時或幾天，我們將回到過去局面。」

他也痛批川普，對伊朗與美國盟邦而言，都是不值得信賴的夥伴。他說：「近幾月，世界已見證美國不僅持續反覆的違背其對核子協議的承諾，也漠視其他數個全球協議，向盟邦顯示，美國既不是好夥伴，也不是一個值得信任的談判者。」他意指川普撤出巴黎氣候協議與數個國際貿易協議的決定。