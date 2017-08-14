德英中籲克制 川普照嗆北韓

2017-08-14

與馬克宏熱線 聲稱可能採取「軍事手段」

〔編譯茅毅、魏國金／綜合報導〕就在德國、英國等美國歐洲盟邦，以及北韓最重要盟友中國，一致呼籲美國總統川普克制其對平壤的言詞之際，川普十二日與法國總統馬克宏通電話，兩人除矢言致力於朝鮮半島非核化外，川普又聲稱萬一其他措施不管用，可能採取「軍事手段」。這是他對平壤所做的最新警告。

馬克宏籲讓平壤重返對話

白宮聲明，川普與馬克宏在電話中討論「與北韓破壞穩定以及升高緊張行為有關的日益險惡情勢」，美國及其盟邦為終結任何威脅，準備「應用全面的外交、經濟和軍事手段」。不過，馬克宏在對北韓「彈道飛彈及核威脅表示關切」的同時，仍呼籲審慎以對，表示國際社會有必要使平壤「無條件重返對話之路」。

川普是在和中國國家主席習近平通電話的數小時後，與馬克宏通電話。一週以來，川普持續針對北韓核武與飛彈計畫和平壤言詞交鋒，十一日更借用已故美國男星約翰．韋恩在電影「硫磺島浴血戰」（Sands of Iwo Jima）中的台詞，推文寫道美國已經「子彈上膛」。

美國與北韓互以武力恫嚇對方，已令國際社會擔心任一方誤判恐將引發災難性衝突。英國《衛報》十二日報導，北韓問題乃川普政府七個多月來遭遇的第一個真正外交危機，並且主要是川普自己一手造成；北韓金氏政權發展核武帶來的挑戰已醞釀逾十年，但自川普八日揚言將對北韓施以「烈焰與怒火」起，情勢已演變為全球性緊急情況，他對北韓的用語使自己騎虎難下。

北韓飛彈精準度 專家質疑

美國情報官員確信，北韓有能力將核彈頭裝載於射程可達美國的洲際彈道飛彈之上，但專家不相信北韓已掌握飛彈重返大氣層的技術，因此對於飛彈完整飛行射程距離、進而精準襲擊美國目標的能力存疑。北韓專家貝慕德茲推估，北韓約可在半年至一年後解決相關問題。

智庫「國際戰略研究所」（IISS）專家艾勒曼指出，理論上金正恩可用核武襲擊美國，但核彈是否可在射程中存留下來不無疑問。他認為，北韓必須進行更多試射，以熟諳飛彈發射的重返技術，該技術涉及在飛彈以每秒七公里的速度重返地球大氣層的過程中，使核彈頭免於高溫摧毀的隔熱系統。

貝慕德茲也說，北韓尚未展現有生產可靠的重返載具，也就是包覆實際核儀器之裝置的實力；但他也強調，北韓正在解決該問題的「軌道上」。美國官員也認同，北韓核武計畫的完全成熟僅是時間問題。