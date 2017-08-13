港電台赤化？BBC時段換中國頻道

2017-08-13

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港商務及經濟發展局轄下「香港電台」（RTHK）的數位聲音廣播服務，下月三日依香港官方政策全部終止；未在規範之列的「英國廣播公司世界頻道」（BBC World Service）所屬「第六台」，卻在此際宣告撤換節目，改為全天候播放來自中國中央人民廣播電台的「香港之聲」。原本高度國際化的香港，連視聽領域都逐漸邁向「內地化」。

「英國廣播公司世界頻道」不僅得轉移陣地，連播放時間都從二十四小時減為三分之一，且改到深夜時段。至於更動原因，RTHK聲稱，「香港之聲」有益香港與中國間的文化交流，具保留必要；「英國廣播公司世界頻道」的新時段則可收聽到英國最新資訊，至於其他時間，可自行造訪BBC網站。

泛民主派立法會議員毛孟靜批評，「這完全是香港朝內地化又向前邁了一步。」她認為，此一變動的幕後動機是，中國官方認為香港市民不夠愛國，「他們應該都要被當成中國人來統治，並且被教導自己是中國人」。

RTHK乃香港廣播史上首家廣播機構，也是香港唯一公共廣播機構，目前有全日二十四小時廣播的電台頻道及電視頻道；電台頻道又分類比廣播與數位廣播。

身為全球最大廣播電台，「英國廣播公司世界頻道」的亞洲發射台，過去原本設在香港；但在一九九七年香港主權由英國移交給中國後，轉往泰國。至於「香港之聲」，是中國所屬中央人民廣播電台節目，普通話、粵語兼用，但以前者為主。