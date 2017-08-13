降低傷亡 美可能採先制攻擊 解決北韓

2017-08-13

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，發動「預防性戰爭」的先制攻擊被視為美國解決北韓問題的「最後手段」，所有假想的戰爭結果顯示，美國將在軍事衝突中獲勝，但恐造成數十萬南韓人民及近三萬美軍的死亡。專家指出，唯一會導致先制攻擊發生的原因，便是考慮到未來造成的傷亡將遠大於發動先制攻擊造成的傷亡。

美國智庫「新美國安全中心」專家亨德瑞克斯（Jerry Hendrix）表示，先制攻擊力求在第一時間全方位壓制北韓防衛和反擊的能力。為應對北韓的地對空飛彈，美軍F-22猛禽匿蹤戰機、F-35匿蹤戰機和B-2戰略轟炸機，可能和日本及南韓的F-15、F-16戰機一同執行聯合空中行動。當美軍和盟軍取得空中有利位置，美軍戰艦將連發「戰斧（Tomahawk）」巡弋飛彈，集中攻擊北韓的飛彈基地、高空防禦系統、可發射報復性核武的主要交通設施等。

美國海軍有十艘巡洋艦和驅逐艦在日本附近，這些軍艦均配置戰斧飛彈和神盾作戰系統。美國空軍在南韓有兩個空軍基地，烏山空軍基地駐有F-16戰機和「坦克殺手」A-10攻擊機，群山空軍基地駐有多架F-16戰機。發動先制攻擊前夕，美軍預計加緊調派戰機至朝鮮半島地區，可能自關島調派B-1、B-2、B-52轟炸機等重型武器。此外，美軍可能發動網路攻擊干預平壤發射武器，也可能投入無人機參與戰鬥，以降低機師傷亡的風險。

地面戰鬥預計是第二波攻擊的重點。專家評估，美軍需要九萬至二十萬軍力才能掃除北韓藏匿核武地點。美國國防部報告顯示，北韓在境內數十處藏匿核武，多數位於地底深處，這代表美軍可能需要耗費一段時間定位並查抄核武。

然而，美國反核武擴散組織「犁頭基金（Ploughshares Fund）」總裁席林席翁（Joseph Cirincione）表示：「攻擊北韓沒有問題，有問題的是接下來可能發生的事。」「你打他們，他們一定會反擊……估計成千上萬的南韓民眾會在開戰後數小時內罹難，若戰爭提升到核戰等級，就是數千萬死傷和南韓的毀滅。」

專家分析，下令發動先制攻擊前，至少需時數週至數月籌備。亨德瑞克斯認為，美國首要的挑戰是確保日本和南韓完全投入攻擊行動，開戰前的最後一刻也必須告知中國，開戰前還得把包括美軍家屬在內的美國公民自南韓撤離。