九寨溝強震19死 絕景火花海乾涸

2017-08-10

新疆也傳六．六淺層強震

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國四川省阿壩藏族羌族自治州九寨溝縣八日晚間的規模七強震，至九日晚間已造成至少十九人死亡，包括八名遊客，所幸並無台灣人死傷與受困。八日主震後，九寨溝接續發生至少上千次餘震，直到九日晚間仍餘震不斷。初步判定，景區內僅有水體流失的火花海受損嚴重，但上游等其他景點因道路受阻仍無法確認災情。官方與民間搜救隊伍以陸續進入災區搶救，中國國家主席習近平已指示儘速救災，減少人員傷亡。

幸無台灣旅客死傷與受困

這次地震是四川近十年來第三大地震。據中國媒體報導，至九日晚間九時許，已造成十九人死亡與二六三人受傷，其中十人重傷；死者中至少有八人為遊客，傷者中則有分別來自法國、加拿大和南韓的外籍人士，主要死傷地點為九寨溝縣漳紮鎮，當地的九寨天堂洲際大飯店嚴重受損，至少三人死亡，九日還因餘震不斷有二次倒塌之虞。

另有死傷者是行車遭落石擊中，包括與一名情侶換位而坐上大巴士靠窗位置的中年婦女，以及在危急之際將小學六年級的孩子推出車外的一對夫妻。搭乘大巴士的四川遊客梁素芳表示，他們的目的地並非九寨溝，地震來襲時，車子正好開到靠近九寨溝的川主寺鎮，巴士右側車門被一塊從天而降的巨石砸中，坐在巴士右側靠窗座位的梁女因此腳踝受傷。

至九日傍晚，滯留災區的四．七萬名旅客已全數疏散完畢，災區目前已無遊客。基於安全考量，九寨溝風景區已關閉，重新開放日期未定。中國專家指出，餘震在主震過後的三、四個月後才會減少。初步勘查發現，九寨溝知名景點火花海子壩體因強震出現一個長廿公尺、寬五十公尺的大缺口，池水幾已流空，因此無潰決之虞。

另一方面，新疆維吾爾自治區博爾塔拉州精河縣，九日上午七時廿七分也發生規模六．六的淺層地震，震央深度僅十一公里，且餘震不斷，其中數起餘震規模超過四。據指已造成卅二人受傷，逾千間房屋受損。