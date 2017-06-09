川普嗆盟國賴帳 加拿大增軍費「自強」

2017-06-09

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在美國總統川普批評北大西洋公約組織會員國未履行增加國防預算承諾的兩個星期之後，加拿大七日楬櫫廿年國防白皮書，計畫在十年內讓軍事預算增加七十％，是加國近代史上最大規模的軍費增加，二○二四／二五年度該國軍事預算將占國內生產毛額（ＧＤＰ）一．四％，雖然還不到北約規定的二％比率，但美國國防部長馬提斯已表示歡迎，肯定加國此舉有助維持與美國和北約的堅實國防關係。

10年擬增7成軍費 美防長表示歡迎

加國國防部長石俊（Harjit Sajjan）七日表示，過去政府沒在軍事上做足投資，「在這個日漸難以預測的世界裡，是政府站起來停止討價還價的時候了」，加拿大將成為一個「對內強大、於北美安全且積極參與世界」的國家。

加國目前主政的中間偏左自由黨，過去對大型軍購案一向持保留態度，此次轉變令專家格外訝異。尤其加拿大一般八至十年就換黨執政，一五年上台的自由黨十年後未必當權，兩年前下台的保守黨對其能否貫徹政見存疑。然而當被問到川普會否因此滿意，石俊只說「國防政策是為了加拿大」而擬，避談可能超乎預期的財政赤字。

加國一六／一七年度軍事預算為一八九億加幣（約台幣四二七九億元），占ＧＤＰ一．二％。但石俊七日提出這份草擬數月的國防白皮書，以二四／二五年度占ＧＤＰ一．四％為目標，二六／二七年度軍費預計比目前多一三八億加幣，增幅達七十％。屆時加國大型軍購開支，將占總軍費卅二％，遠超出北約廿％要求。

而這些錢將使加國大幅強化戰力：新增五千名常備軍及後備役軍人，達到十萬一千五百兵力規模；發射新的通訊衛星與偵察衛星、訓練駭客發動網路攻擊、增加軍事情報與特種行動能力、擴大加國在北極圈的部署；以及潛艇艦隊現代化，添購戰艦、戰機、無人機、輕裝甲車、精確導引彈藥等。

其中以購買十五艘軍艦、八十八架戰機最受人矚目，預計廿年內達成。前者估計五六○億至六百億加幣，後者需一五○至一九○億加幣，都比上屆政府經費多了一倍以上。至於加拿大曾考慮加入美國所提飛彈防禦系統，已決定暫時不談。

2％軍費目標 北約28國僅5國達標

北約各成員國二○○六年曾承諾，提撥二％ＧＤＰ用於軍事支出。然而，不含五日才正式加入此集體防衛體系的蒙特內哥羅，北約另廿八國去年只有五國做到，包括英國、愛沙尼亞、希臘、波蘭；美國更是把三．六一％ＧＤＰ花在軍費上，負擔北約逾七十％支出。一月上台強調「美國優先」的美國總統川普選前就強烈抗議此點不公，上月底更在北約峰會譴責盟國黃牛，直說德國欠了美國「大筆錢」。