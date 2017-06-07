安倍對中示好 有條件挺一帶一路

2017-06-07

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本首相安倍晉三五日在東京的一場演講中，對於中國「一帶一路」構想表示「如果條件成熟將進行合作」。這是安倍首次公開表態有條件與中國合作的意願，日媒分析，安倍希望在七月的二十國集團（G20）峰會中與中國國家主席習近平舉行「習安會」，有意藉此營造雙方友好氣氛，進而在明年實現元首互訪的計畫。

盼促成「習安會」 營造友好氣氛

日本共同社報導，「一帶一路」構想是由中國主導的經濟合作架構，被視為將與歐美日在二次大戰後形成的國際秩序相抗衡，安倍政府對此保持警戒一直沒有積極參與。但北韓核武及飛彈威脅升高後，美國川普政府選擇與中國合作，派代表團出席五月在北京舉行的「一帶一路」國際論壇，安倍為避免日本在美中接近的國際關係中遭到排擠，也跟隨美國腳步派了自民黨幹事長二階俊博率團參加。

報導指出，二階帶了安倍的親筆信，希望雙方可在「一帶一路」構想上加深對話與合作。日本經濟新聞也報導，五月底中國國務委員楊潔篪訪日時，日方提案希望兩國領袖在能二○一八年互訪。上次日本首相與中國國家主席在同年互訪為二○○八年，當年為日中友好和平條約簽定三十週年，也是北京奧運舉辦年。

安倍政府希望明年締約四十週年再度實現兩國領袖同年互訪，以改善雙方關係，中方雖然也展現積極的態度，但對日台接近頗為忌憚，一再要日方先對「台灣問題」表態。日媒分析，安倍選在此際公開對「一帶一路」表示興趣，可說是投其所好，為雙方峰會營造良好的氣氛。

不過，安倍雖然首次對「一帶一路」示好，但演講內容仍處處留有伏筆。安倍肯定「一帶一路」的構想具有把東洋、西洋以及多樣性地區聯繫起來的潛在可能性，他同時又表示，「一帶一路」的推動應充分納入國際社會的共同想法，基礎建設應以透明及公平的採購進行建設，並且讓各參加國可以償還債務，不會損及財政健全性。

日本官房長官菅義偉在六日的記者會中重申，將視「一帶一路」的開放性判斷是否進行合作。報導也指出，合作的具體內容現階段並不明朗，日本是否會參加中國主導的亞洲基礎設施投資銀行（亞投行、AIIB）將成為焦點所在。