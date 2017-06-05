《東京觀察》安倍高人氣 多虧豬對手

2017-06-05

◎駐日特派員張茂森

安倍晉三已成為二次世界大戰後第三「長命」的日本首相，倘若安倍在明年九月的自民黨總裁選舉中再度當選，將可能續任首相到二○二一年，而且在任期中就會成為日本史上最長命的首相。在第二次回鍋擔任日本首相的四年半來，安倍內閣的支持率始終維持在五成五到六成的超高水準，這是政壇罕見現象。儘管最大在野黨民進黨最近在「森友學園」和「加計學園」的所謂「圖利他人」事件中對安倍展開猛烈抨擊，安倍內閣受到的影響也僅止於「輕傷」。

和安倍並列為第三長命首相的前首相小泉純一郎，也是具有高人氣的政治家。安倍和小泉之所以「長命」的共同特徵，首先是政權運作和外交主導權都握在首相官邸，而且兩人都具有強烈改革決心，也高度重視對美關係。在性格上，小泉具有擇善固執的強烈「龜毛」個人主義，反而受到日本人喜愛，例如在推動郵政民營化時不惜解散國會。安倍則以溫和個性獲得黨內支持，例如去年在強大反對聲浪下，安保法案照樣順利過關，兩人的執政方式不同於其他「短命」首相，秘訣在於對改革的決心。

安倍在一二年回鍋擔任首相時，自民黨的政治基礎非常強大，因為當時的民主黨呈現分崩離析狀態，後來民主黨改名為民進黨，黨勢也未起死回生。在政黨支持率上，相較於自民黨一直維持三成五到四成，民進黨始終達不到一成。對此，日本東洋大學教授竹中平藏指出，安倍政權長期化的最大理由，其實是「民進黨所造就的」，民進黨甚至是安倍內閣的「最大支持者」。在民調中，五到六成支持安倍內閣的理由，「沒有能取代安倍內閣的政黨」都排名第一。

日本民進黨被「看衰」的理由，是常常自己打臉。例如，目前還在炒作的「加計學園」事件中，居然找一個曾向各大學斡旋安插退休親信任職而丟官的前文科省事務次官開記者會，作證指稱安倍內閣官邸「高層」做手腳「圖利他人」，結果此人卻被爆出在職期間經常晚間進出「援助交際」場所，外界將此解讀為「對官邸的報復」，而讓民進黨的攻擊出現反效果，難怪民進黨被說成「自民黨的最大支持者」，安倍也因此越戰越勇。

政黨領導人的素質決定黨勢，日本自民黨一黨獨大，民進黨一黨「獨衰」的局面，短期內恐怕無法扭轉。