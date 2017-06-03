美退出氣候協定 全球增溫0.3度

2017-06-03

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕聯合國世界氣象組織（ＷＭＯ）專家以及氣候模擬組織「氣候互動」指出，美國是僅次於中國的全球第二大溫室氣體排放國，光是其退出「巴黎協定」，就可能使全球溫度在本世紀結束前升溫攝氏○．三度。但若美國的「跳船」引發其他國家效尤，或降低其兌現協定承諾的意願，將導致更嚴重的後果。

ＷＭＯ大氣研究暨環境部首長特布蘭赫二日表示，由於沒有氣候模型可以計算美國退出巴黎協定的衝擊，因此相關數據僅是推估，他在日內瓦的聯合國例行簡報上說，「由於美國的退出，在最糟情況下，暖化上將額外增加攝氏○．三度」。

美國總統川普一日引用美國麻省理工學院的研究數據，來合理化美國退出巴黎協定的決定。他說，即使完全落實巴黎協定，所有國家完全遵守相關溫室氣體排放標準，到二一○○年前，全球溫度也僅能減少攝氏○．二度，他說，這是「極小、極小的量」。

專家稱若不作為 恐飆升5度以上

根據白宮文件，該宣稱源於麻省理工學院去年四月發表名為「巴黎協定將產生多大差別？」的研究。該研究說，若所有國家都遵守協定，二一○○年時，地表溫度將減攝氏○．六度至一．一度。該學院科學暨全球變遷政策聯合計畫的主要研究員、該研究作者之一的墨尼爾說：「我們當然不支持美國退出巴黎協定。」該計畫共同主任雷利補充說：「如果我們什麼都不做，全球氣溫恐飆升攝氏五度以上，這將導致浩劫。」他指出，川普嚴重誤解這項研究，該學院的科學家並未與白宮接觸，也沒有機會對其研究提供解釋。

麻省理工指川普誤解研究數據

巴黎氣候協定的宗旨是在二一○○年前，將全球升溫限制在攝氏兩度內。普林斯頓大學氣候研究員歐本海默指出，即使主要排放國齊心合作，避免升溫兩度已屬艱難，而美國退出，使該目標成了不可能的任務，川普像是將整個世界，以及未來世代拖入「氣候危險區內」。氣候變遷景況分析組織「氣候分析」執行長海爾也說，川普退出巴黎協定加上撤銷其國內碳減排的行動，將使整體符合巴黎協定的目標更形困難、代價更高昂。