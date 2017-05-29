北韓版愛國者飛彈 試射成功

2017-05-29

〔編譯林翠儀／綜合報導〕北韓官方媒體二十八日再度發表新型防空飛彈試射成功的影片，聲稱北韓領袖金正恩已下令量產，部署北韓全境。南韓軍方分析，該型飛彈很可能是有「朝版愛國者」之稱的「KN-06」，主要目的是克制南韓的「殺傷鏈」系統。由於北韓除公開試射影片，還譴責美軍兩艘航空母艦在朝鮮半島周邊演習，日本媒體解讀，平壤此舉旨在牽制美國川普政府。

日、韓媒體報導，KN-06又稱為「閃電五型」，北韓曾在去年四月試射，這次金正恩親臨視察，肯定飛彈命中準度和探測能力大幅提高，下令進行量產與部署。韓軍分析，朝方經一年改良，可能已取得重大進展，KN-06射程推測應有一百五十公里。

根據朝中社發佈的試射影片，這款新型防空飛彈也是採用「冷發射」技術。美韓聯軍已於二十七日捕捉到KN-06試射跡象。

意圖反制南韓「殺傷鏈」系統

韓聯社引述軍事專家看法指出，北韓開發KN-06防空飛彈，主要目的是為克制南韓的「殺傷鏈」系統。殺傷鏈系統負責在北韓人民軍發動攻擊前，搶先摧毀北韓的核武及飛彈，包括高空無人偵察機以及裝載空對地飛彈、雷射制導炸彈的戰鬥機等。

不過，日本媒體也指出，美軍「卡爾文森號」和「雷根號」航空母艦最近在朝鮮半島演習，另一艘航艦「尼米茲號」也朝西太平洋移動。此外，美國國防部也預定三十日再度進行洲際彈道飛彈的攔截測試，持續對北韓施壓。因此，平壤此際公布新型防空飛彈試射成功的消息，頗有與美國互別苗頭的意味。