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斯里蘭卡水患 已釀逾百死

2017-05-28

〔編譯魏國金／綜合報導〕斯里蘭卡西部與南部地區二十六日起遭逢十四年來最嚴重的水患，斯國災難管理中心指出，季風暴雨引發的洪災與土石流，至二十七日為止，已造成至少百人罹難，九十九人失蹤，逾二萬七千人無家可歸。斯國政府已向國際求援，並針對兩條大河下游村落再度發布撤離令；軍方表示，尋獲生還者的機會十分渺茫。斯國該區上一次最嚴重的水患發生在二○○三年五月，當時有二百五十人喪生。

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  • 水患區的僧侶與村民二十七日划著簡易小筏在積水中行進。（美聯社）

    水患區的僧侶與村民二十七日划著簡易小筏在積水中行進。（美聯社）

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2017年5月28日‧星期日‧丁酉年五月初三日
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