〔編譯魏國金／綜合報導〕斯里蘭卡西部與南部地區二十六日起遭逢十四年來最嚴重的水患，斯國災難管理中心指出，季風暴雨引發的洪災與土石流，至二十七日為止，已造成至少百人罹難，九十九人失蹤，逾二萬七千人無家可歸。斯國政府已向國際求援，並針對兩條大河下游村落再度發布撤離令；軍方表示，尋獲生還者的機會十分渺茫。斯國該區上一次最嚴重的水患發生在二○○三年五月，當時有二百五十人喪生。
斯里蘭卡水患 已釀逾百死
2017-05-28
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 端節遊客突破1萬5 小琉球機車租光光
- 人妻偷歡小21歲役男 出庭掀底嫌他雞雞小
- 蘇紹連／城門訣 － 致意象
- 古禮結業謝師 藝生「傳藝」駐園
- 接見世衛行動團 蔡英文批中國無理打壓
- 看問題》 高度風險區域
- 美籍講師教英文 融入孫子兵法
- 大王一棒點亮M11
- 德車成新箭靶 川普：德國人很壞很壞
- 夏普戴正吳：全球熱情招商 台灣冷冰冰
- 05/28 各報重點新聞一覽
- 大福彩頭獎摃龜
- 林口舊圖封閉 地方促拆除改建
- 焦點評論》模擬接戰、實兵演訓 兩者缺一不可
- 少年「歌仔」比賽 總獎金50萬
- 〈看門道評味道〉茶酒皆入菜 風味讚
- 【醫療法】萬年董事長 修法未必換得掉
- 漫畫家開球 激似鄭凱文
- 奪冠率7成 勇士4：2勝出
- 台南海巡近月 連救5隻海龜
- 田亞霍處男唱 苦練韓文歌雪恥
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 ‘Smart’ device used in ER rooms to prevent violence
- 【貓收藏】貓藝人
- 田中止爆飆13K 只掉1分悲情敗
- 彰縣議員批前瞻 促提高公車運量
- 光害陳情案 廣告招牌最大宗
- 竹北幼兒園招生數近9千 公幼不到1成
- 移民博物館 落腳龜山憲光二村
- 【醫療法】醫療財團法人管理漏洞多…財務不夠透明 公益角色漸弱化
- 【醫療法】逾千人連署改革 別再「老闆說了算」
- 國寶歌手這樣寫歌 最打動人心
- 〈圖文專欄〉愛妳．珍視自己
- 小布送別摯友覺悟了 除刺青斷開裘莉
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China intercepts US plane flying over South China Sea
- 發揚魯班公精神 林佳龍主祭贈匾
- 嘉縣社區藥局 藥事照護全面啟動
- 「人工智慧太完美」棋王3連敗 沒對手 AlphaGo退「弈」
- 碩士新鮮人 遭假檢警「詐」光積蓄
- 民歌42帶動唱開場 重現經典
- 打工換餐 大小朋友揮汗下田
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：斯里蘭卡水患 已釀逾百死
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分