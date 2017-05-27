俄支持網路駭客 鎖定39國

2017-05-27

〔編譯陳正健／綜合報導〕加拿大多倫多大學「公民實驗室」（Citizen Lab）二十五日發表的最新研究顯示，俄羅斯支持的網路駭客與造謠情報活動，至少鎖定全球三十九國、超過兩百個個人及組織。駭客手法包括透過「網路釣魚」攻擊，竊得文件後再予以編造，之後在網路上釋出真假參半的假資訊，包括聯合國和北大西洋公約組織都是苦主。

含括逾兩百個個人與組織

「公民實驗室」指出，俄國支持的網路駭客活動以政府、產業、軍方和公民團體為目標。二○一六年，美國民主黨總統候選人希拉蕊陣營遭遇網攻，只不過是冰山一角。法國新任總統馬克宏本月初還在競選時，遭駭文件在網路上流傳，則是最新例證。俄國駭客的攻擊目標，還包括一名俄國前總理、多名美國高官、歐洲和歐亞大陸多國內閣成員、多國使館人員、高階將領和能源公司執行長等。

研究發現，公民團體特別容易成為被攻擊目標，因為它們缺乏資源對抗網攻。包括社運人士、學者、記者與非政府組織是排名在政府之後的第二大受攻擊目標，佔了二十一％。

公民團體特別容易被攻擊

許多公民團體成為箭靶，是因為它們可能對俄國總統普廷政權構成威脅，如美國記者沙特（David Satter）就是目標之一，他為美國政府出資的「自由歐洲電台」工作，廣泛報導俄國的貪腐，但俄國駭客去年竄改他的電郵，公布於烏克蘭親俄駭客組織「CyberBerkut」的網頁上，刻意將他形塑為美國中情局媒介，陰謀詆毀普廷。

「公民實驗室」首席研究人員戴伯特（Ronald Deibert）強調，俄國直接指揮的活動透過「網路釣魚」模式攻擊，周密地「玷污」洩露的訊息，釋出真偽攙雜的資訊混淆事實。