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走私美軍通訊器材 中國女恐判150年

2017-05-25

〔國際新聞中心／綜合報導〕現年卅二歲的美國加州中國籍女子陳希（Si Chen，譯音），因涉嫌將敏感美軍航太與軍用通訊設施及器材走私到中國，廿三日遭到逮捕。她被控十四項罪名提起公訴，若被定罪恐重判一五○年。

加州中區聯邦司法部檢察署發布新聞稿說，美國商務部出口執法辦公室（ＯＥＥ）、美國國防部國防刑事調查處（ＤＣＩＳ）與美國國土安全部幹員，廿三日在陳女住宅將她逮捕。陳希被控二○一三年三月到一五年十二月間，未依聯邦法律規定取得適當出口許可，多次使用凱西．陳（Cathy Chen）等化名和假護照，購買並走私價值逾十萬美元（約三○三萬台幣）的敏感通訊裝置，包括已應用在太空科技的微波零件，以及通常用作軍事通訊「干擾器」的所謂「行波管放大器」至香港。

行波管功率放大器（Traveling-wave tube amplifier，簡稱ＴＷＴＡ）是衛星通信星載系統中重要的高功放元件，其非線性特性會使多載波信號產生交調成分，導致交調失真、鄰道干擾，影響通信系統的性能。

陳女走私的違禁物資估計價值超過十萬美元，但嫌犯僅申報價值五百美元，並將不法所得存入家人銀行帳戶，裝運前還先移除器材上的出口管制警告標籤，在中國也有身分不明的同夥協助她處理資金往來。陳女目前被控違反國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）、走私、勾串、洗錢、偽證、變造護照等十四項罪名，美方仍繼續追查其他涉案人。

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