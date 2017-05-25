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美官員搶公布凶嫌 英國不悅

2017-05-25

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦二十四日報導〕曼徹斯特恐怖攻擊事件意外引發英國和美國情報機構齟齬的「案外案」！在英國警方正式公布自殺炸彈犯的姓名前，美國官員居然隔著大西洋先對媒體披露他的身分。英國「衛報」報導，這種洩密手法讓人聯想到美國總統川普上台後，一連串洩密行為所引發的關切，包括兩週前他還將來自以色列的機密情資，在白宮會議中洩漏給俄羅斯官員。英國媒體警告，美國的盟邦將來可能更不願意和美國分享機密情報。

英國媒體早在事發隔日便掌握曼城恐攻案主嫌身分，但英國政府和大曼徹斯特警方在美國媒體披露其姓名兩個多小時後，仍拒絕確認。事實上，歐洲各國已建立類似默契，即恐攻案後暫不對外公布凶嫌身分，以利警方偵查並逮捕相關嫌疑人，免得打草驚蛇。這種默契在法國、德國和比利時等近來相繼遭到恐怖攻擊的國家裡都可見到。

不料，美國廣播公司（ABC）新聞網隔日晚間便在「推特」發文，指稱曼城恐攻的主要推論「是一名自殺炸彈犯所為」。隨後，哥倫比亞廣播公司（CBS）和國家廣播公司（NBC）也跟進。路透則在英國政府宣布前，引用「三名美國官員指出」，讓二十二歲的英國籍炸彈犯阿貝迪（Salman Abedi）全名曝光。衛報報導，川普政府似乎不顧此舉在倫敦可能引起的騷動，這對英美兩國未來的長期合作不利。

對此，英國內政大臣魯德表示，此事讓人「不悅」，已和美方當局討論此事。

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  • 英國內政大臣魯德廿三日出席曼徹斯特阿爾伯特廣場的追悼會。 （法新社）

    英國內政大臣魯德廿三日出席曼徹斯特阿爾伯特廣場的追悼會。 （法新社）

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