鄰居看炸彈犯 「安靜不惹事」
〔編譯周虹汶／綜合報導〕廿二日晚間在英國曼徹斯特體育館奪走廿二條性命以前，疑似命喪現場的廿二歲利比亞裔英國籍自殺炸彈客阿貝迪（Salman Abedi），只是個過去不惹麻煩的商學院輟學生，但他在二○一五年時，一度受到英國情報當局注意。據英媒報導，阿貝迪在三週前去過利比亞，幾天前才回國；法國當局更驚爆，阿貝迪曾經去過敘利亞。
英國境內約有一．六萬利比亞人，曼徹斯特是他們的最大據點，該國已故獨裁者格達費二○一一年垮台時，當地歡聲雷動。阿貝迪父母就是在格達費過去統治期間，從利比亞逃至英國，一九九五年一月於曼徹斯特生下阿貝迪後，曾一度移居倫敦，約十年前遷回曼徹斯特，住在南郊法洛區（Fallowfield），是友人眼中「非常虔誠」的穆斯林家庭。
阿貝迪的父親在同樣位於大曼徹斯特郡南郊的迪茲伯里清真寺（Didsbury Mosque）偶爾擔任宣禮員，呼叫民眾前來祈禱，阿貝迪的哥哥則擔任清真寺志工。教友透露，這家人其實來來去去，多已回故鄉，住處目前只剩一、兩人。在格達費垮台後，利比亞出現權力真空，「伊斯蘭國」（ＩＳ）極端勢力趁機而起，阿貝迪家的鄰居指出，許多回到利比亞的人都發現，那裡的年輕人不斷散播極端主義訊息，「阿貝迪可能在那裡變得激進，並把它帶回曼徹斯特」。
至於阿貝迪本人，二○一四年進入位於大曼徹斯特郡的索爾福德大學（Salford University）求學，主修商業管理，但只念兩年，去年九月休學；在校期間未住宿、沒鬧過事，不曾參加社團、宗教活動或接受輔導。
當地利比亞裔社區民眾回憶道，阿貝迪「是個安靜的男孩，一向對我很尊敬」，「不像是會做這種事的人」；如今這個「安靜且安全」的地方出現這種人，令人「震驚」、「意外」。不過，阿貝迪父親所服務之清真寺教友薩伊德（Mohammed Saeed）向英國《衛報》透露，二○一五年時他講道時曾譴責恐怖主義，事後竟換來阿貝迪仇恨目光。英國內政大臣魯德表示，阿貝迪就是在二○一五年時，一度引起情報單位注意，但最後認定他只是邊緣角色，不具重大威脅。
但英國《泰晤士報》廿四日報導引述阿貝迪昔日同窗說法指出，阿貝迪三週前曾回利比亞，這幾天才剛返回英國。法國內政部長柯隆布（Gerard Collomb）廿四日也引述英國提供的情報指出，情資顯示阿貝迪可能到過敘利亞，而且他被證明與ＩＳ有關。
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標題：鄰居看炸彈犯 「安靜不惹事」
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