川普訪巴勒斯坦 允推動以巴和平協議

2017-05-24

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普二十三日前往約旦河西岸的伯利恆（Bethlehem），會晤巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas），誓言將「盡我所能」推動以色列與巴勒斯坦的和平協議。

川普與阿巴斯會談後表示：「我致力於設法達成以色列人與巴勒斯坦人的和平協議，我打算傾全力協助他們達成目標 。」但他也強調，協議並非唾手可得。以巴雙方已有超過三年沒有直接對話，川普坦承這是「最困難的協議之一」。

巴勒斯坦是川普中東訪問行程的最後一站，稍後他將返回耶路撒冷參訪猶太人大屠殺紀念館，然後轉往義大利訪問。