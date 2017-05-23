探勘溫泉變間諜? 中國逮6日人

2017-05-23

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本媒體報導，今年三月有六名日本工程人員受中國企業委託，在山東省及海南省探勘溫泉，卻遭中國以涉嫌從事間諜活動為由加以逮捕，日本已透過駐中國使館進行應對與營救。中國外交部發言人華春瑩二十二日證實，相關部門正「審查」六名涉嫌在中國從事「違法活動」的日本公民。

六名被捕的日本人，年齡從二十歲到七十歲不等，其中四人為千葉縣船橋市「日本地下探查公司」派遣到中國的工程人員。該公司的主要業務為地下水、地盤及溫泉的調查，受中國企業委託，前往山東省煙台市及海南省三亞市探勘當地溫泉。

中國當局三月間通知日方，已在山東及海南兩地逮捕六名日本人。報導指出，山東青島和海南是中國重要軍事據點，六人被控在當地從事間諜活動。

由於事涉敏感，日本內閣官房長官菅義偉在二十二日的記者會中，僅表示站在保護國人立場，已透過外館提供必要支援。「日本地下探查」社長佐佐木吾郎召開記者會表示，該公司派遣員工到中國協助溫泉開發並未違法。

中國政府二○一四年底實施「反間諜法」後，加強監視境內外國人士的活動，並以涉嫌危害國家安全的罪名大肆抓人。二○一五年起，已有五名日本男女先後在浙江省、遼寧省、上海及北京被捕，其中還包括民間團體「日中青年交流協會」理事長鈴木英司。五人均被控涉嫌從事間諜活動、危害中國國家安全，但中方並未公布詳細內容，其中四人現已進入法庭審理階段。