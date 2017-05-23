川普訪哭牆 以官員未隨行

2017-05-23

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普廿二日結束沙烏地阿拉伯訪問行程，轉往以色列訪問，聲稱將尋求實現以色列與巴勒斯坦和平之道，以國總理納坦雅胡率官員接機。川普隨後前往位於東耶路撒冷的猶太教聖地「哭牆（Western Wall，又名「西牆」）」，成為首度造訪該聖地的美國現任總統。

川普在拜會以國總統李佛林（Reuven Rivlin）時，重申伊朗必須立即中止對「恐怖份子及民兵」的財務與軍事援助，並強調美、以兩國一致宣示，伊朗永遠不得擁有核武。伊朗外交部則反控美國為了油元（petro-dollar），在中東散播「伊朗恐懼症」，藉此向阿拉伯國家推銷軍火。

川普在特拉維夫本古里昂機場的歡迎儀式上致詞時表示，這趟中東行已給予他對區域和平抱有希望的新理由，「在我們面前的是一個能為區域及其人民帶來安穩與和平的罕見良機，能戰勝恐怖主義並創造和諧、繁榮及和平的未來，但唯有相互合作方可成就，別無他法。」

納坦雅胡則說，以國向其所有鄰邦伸出手，包括巴勒斯坦，他相信川普這次來訪可成為和解與和平路上的歷史里程碑。也到場接機的李佛林則說，全球、中東和以色列都需要強大的美國，美國也需要堅強的以色列。川普並向納坦雅胡及其閣員引薦其愛女伊凡卡與女婿庫希納，兩人同屬「正統派（Orthodox Judaism）」猶太教徒。

在以色列動員一萬名警力的嚴密安全戒備下，川普下機後隨即訪問耶路撒冷兩處深具象徵意義的地點—聖墓教堂（Church of the Holy Sepulchre）和哭牆，再與納坦雅胡會談。他也將前往約旦河西岸的伯利恆（Bethlehem）會晤巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯。頭戴猶太小帽的川普在哭牆前舉起右手按在牆上，閉著雙眼、手臂微微搖動（見圖，美聯社），一旁僅庫希納與哭牆的猶太拉比（Rabbi，合格猶太律法教師）陪伴。

哭牆行程在川普出訪前即引發爭議，現場也無以國官員陪同。美國官員婉拒表明，哭牆是否屬於以色列，納坦雅胡則強調，哭牆「將一直在以色列的主權之下」。以色列在一九六七年佔領東耶路撒冷和約旦河西岸，迄今仍未取得國際社會認同。