《中日對照讀新聞》日本海の海水循環、大幅減…深海生物死滅の恐れ 日本海海水循環大幅減弱深海生物恐滅亡
◎林翠儀
日本海の表層と深海の間を循環する海水の量が大幅に減少していることが、国立環境研究所の調査でわかった。地球温暖化の影響とみられ、このままだと深海に酸素が供給されなくなり深海生物が死滅する恐れもあるという。
日本國立環境研究所調查顯示，在日本海表層和深海之間循環的海水，出現大量減少現象。專家認為，這應該是受到全球氣候暖化的影響。長此以往，深海海水的溶氧量不足，恐將導致深海生物滅亡。
日本海では、冬にロシア・ウラジオストク沖で季節風によって冷やされた海水が沈みこみ、少しずつ深海の海水と入れ替わっている。この循環により、海面近くで溶け込んだ酸素が深海まで運ばれる。
日本海受到冬季從俄羅斯海參崴外海吹來的季風影響，表層海水冷卻後會沉入深海，並與深層海水互換。透過這種循環作用，溶解在表層海水中的氧氣，也會被帶入深海。
しかし、近年は水深2000メートルより深いところの酸素量が減り、研究者から「温暖化で海水が十分に冷やされず、海水循環が弱まっている」との指摘が出ていた。
然而，研究發現，近年來水深2000公尺以下深海區的海水溶氧量明顯減少。研究人員指出，地球暖化造成表層海水無法充分冷卻，海水循環作用也相對減弱。
ニュース・キーワード
入れ替わる（いれかわる）：調換、更替
例：支配（しはい）体制（たいせい）が変（か）わることで、強者（きょうしゃ）と弱者（じゃくしゃ）が入れ替わる。（因為支配體制的改變，強者和弱者的角色互換。）
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漢字を読みましょう
循環（じゅんかん）／大幅（おおはば）／死滅（しめつ）／表層（ひょうそう）／深海（しんかい）／温暖化（おんだんか）／季節風（きせつふう）／酸素（さんそ）／海面（かいめん）／水深（すいしん）
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標題：《中日對照讀新聞》日本海の海水循環、大幅減…深海生物死滅の恐れ 日本海海水循環大幅減弱深海生物恐滅亡
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