牽制中國 美日軍艦越南會合

2017-05-22

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本海上自衛隊的直升機護衛艦「出雲號」與護衛艦「漣號」，二十日與美國海軍遠征高速運輸艦「福里佛號」（USNS Fall River）在越南金蘭灣會合。日本媒體報導，美日艦艇首次同時停靠金蘭灣，除展現兩國團結，也藉此牽制中國在南海的活動。

直升機航艦「出雲號」本月一日從橫須賀港出港，與「漣號」會合後在日本海海域執行對美軍補給艦的「美艦防護」任務，接著兩艦繼續南下，七至十日在南海與美國海軍兩艘神盾驅逐艦舉行聯合演訓，再轉往新加坡。報導指出，出雲號和漣號在新加坡參加十五日舉辦的國際觀艦式，這也是出雲號服役以來首次停靠外國港口。

出雲號這次出港預定以約一百天時間，與美國及東南亞國協（ASEAN）成員國等舉行聯合演訓。兩艘護衛艦二十日抵達越南金蘭灣，福里佛號則早一天於十九日進港。金蘭灣是越南中部軍事要衝，位於南海西沙群島和南沙群島附近，過去曾嚴格限制外國船舶停靠，去年四月海自護衛艦首次進港停靠，此次是海自艦艇第四次靠港。

報導指出，此次靠港是在美軍主導下，各國透過醫療活動等強化交流的「太平洋夥伴關係」一環。日本兩艘護衛艦約有六六○人，將與美軍等進行有關人道救援及災害救助等為期十天的聯合訓練。出雲號隸屬的海自第一護衛隊群司令伍賀祥裕表示，出雲號參加此次聯合訓練，展現日本將進一步為亞太地區和平與穩定做出貢獻的決心。