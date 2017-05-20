朝鮮半島外海 美「雙航艦」將演習
〔編譯茅毅／綜合報導〕在朝鮮半島緊張情勢因北韓挑釁而未舒緩下，美國海軍十九日證實，其兩艘航空母艦「雷根號」與「卡爾文森號」正在西太平洋地區巡航。根據美國有線電視新聞網十九日引述兩位五角大廈官員說法，「雷根號」正駛向朝鮮半島，將與「卡爾文森號」進行「雙航艦」聯合演訓。南韓「韓聯社」十九日指出，雙航艦演訓下月初將於朝鮮半島東部海域（日本海，南韓稱東海）進行。
南韓一位匿名政府消息人士十九日說，美、韓這兩個盟邦目前在磋商雙航艦演訓時程，雷根號很可能約莫在五月底駛入日本海。韓聯社指出，美國在單一海外戰區同時部署兩艘航艦並不常見。
美軍太平洋艦隊聲明指出，母港位於日本橫須賀的「雷根號」，在為期幾個月的例行維修保養後，恢復執行任務。隸屬美軍第三艦隊的「卡爾文森號」，母港在美國加州聖地牙哥，據報導，在北韓上週末試射彈道飛彈後，卡爾文森號的區域任務已延長至六月底。太平洋艦隊聲明說，這兩艘「尼米茲級」航艦目前均在西太平洋，但彼此並不毗鄰。
兩位華府官員向ＣＮＮ表示，據美國初步情報分析，北韓十四日發射的「火星十二型」成功驗證重返低層大氣層的控制技術，而非落回地表，就在平壤在其飛彈計畫上展現重大躍進後沒幾天，華府就增派「雷根號」並預定舉行雙航艦演訓。
在朝鮮半島戰雲密布的同時，以南韓選出新總統文在寅為契機，北京與首爾正修補因南韓境內部署「戰區高空防禦系統」（ＴＨＡＡＤ，「薩德」）而受損的雙邊關係。中國國家主席習近平十九日上午在北京接見作為南韓總統特使的該國前國務總理李海瓚，李向習轉交文的親筆信。李表示，薩德問題並非一兩天就能解決，需不斷透過有誠意的對話加以解決。
習接見南韓特使︰
中國願推動兩國關係早日回到正軌
習近平則稱，當前為中、韓關係關鍵階段，中方願推動兩國關係早日回到「正常軌道」，在北韓議題上，北京堅持實現朝鮮半島非核化，並爭取早日重啟對話協商。南韓特使團成員之一的執政「共同民主黨」國會議員沈載權說，習並未談到薩德。
南韓媒體《每日經濟》報導，中國一家員工逾九千人的醫療器材公司，今年員工團體旅遊由於受薩德爭議影響，將旅遊目的地從南韓改成泰國。不過，最近一批四千人的團體旅遊，已和南韓當地旅行社接洽。
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