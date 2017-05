《中英對照讀新聞》People are so sick of logos that they tend to slice them from clothes－人們厭倦商標傾向將其從衣服上移除

2017-05-18

There was a time between the 1990s and mid-2000s when dressing head-to-toe in designer clothing emblazoned with logos was a sign of wealth and success. Now, people are using scalpels to slice logos off.

1990至2000年代中期,從頭到腳穿著帶有商標的設計師款服飾,是財富與成功的標誌。如今,人們卻用刀摘除商標。

Bloggers are posting tutorials on how to remove the thread stitched into shirts and hats without leaving an unsightly outline or picking off the logo on sunglasses without leaving behind a blurry mess.

部落客上傳教學資訊,教導如何移除衣服和帽子上的商標縫線,而不留下難看的痕跡,以及如何去除太陽眼鏡的商標,而不把它弄得髒兮兮。

In 2015, a report by Goldman Sachs revealed that millennials prefer clothing without logos.

高盛集團2015年的報告指出,千禧世代更喜歡沒有商標的衣服。

In response to the trend, fashion houses have toned down their logos. Abercrombie & Fitch have banned the "A&F" on sweatshirts and hoodies once ubiquitous in schools in the US.

時尚品牌為了回應這股趨勢,開始降低其商標的存在感。美國休閒服裝品牌Abercrombie & Fitch的商標「A&F」,一度在校園中隨處可見,但現在被禁止出現在運動衫或連帽衫上。

Max Ilich, a 47-year-old consultant from New Hampshire in the US, is among the fashion-conscious who are de-logoing their clothing. “Why would I do someone else’s advertising for free?” Mr. Ilich said.

美國新罕布夏州一名47歲顧問伊利奇,正是藉由「摘除商標」展現時尚品味的族群一員。他說:「為什麼我要免費幫其他人打廣告?」

《新聞辭典》

unsightly:形容詞,難看的;不美觀的。例句:The doodling on the wall is unsightly.(牆上的塗鴉很不雅觀。)

tone down:動詞片語,減輕;緩和。例句:You have to tone down your strong remarks in the article.(你必須把文章中強勢的意見寫得婉轉一點。)

ubiquitous:形容詞,普遍存在的。例句:Vending machines are ubiquitous in Japan.(販賣機在日本隨處可見。)