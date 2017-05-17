川普妻偕小兒子 今夏搬進白官

2017-05-17

美國第一夫人梅蘭妮亞（中）十五日宣布，今年夏天將和十一歲的兒子巴隆（Barron Trump，左）一同遷入白宮，巴隆在新學期將就讀位於馬里蘭州的私立學校聖安德魯小學六年級，第一家庭以後將無須於紐約與華府兩地頻繁奔波。聖安德魯小學的教學宗旨強調多元與國際化，每年學費達四萬美元（約一二一萬台幣）。美國總統川普（右）與第二任妻子梅普絲（Marla Maples）所生的女兒蒂芬妮（Tiffany Trump），秋季也將進入華府的喬治城大學法學院，但仍不清楚她是否也將搬進白宮東廂。（法新社檔案照）