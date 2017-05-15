一國兩制 一國一制 香港只能二選一
〔編譯茅毅／綜合報導〕中國已故領導人鄧小平於一九八四年提出的香港「五十年不變」宣示，將於二○四七年期滿。針對此攸關香港和港人前途的問題，港府前律政司長、現任中國全國人民代表大會常委會香港基本法委員會副主任梁愛詩，十四日上午接受「香港商業電台」訪問時聲稱，屆時香港只有「一國兩制」或「一國一制」兩個選項，沒有再討論的可能性。
鄧小平當年提出，香港回歸中國後，「一國兩制、高度自治、港人治港，現有的資本主義生活方式，五十年不變」，之後並寫入簡稱「基本法」的「中華人民共和國香港特別行政區基本法」內。該法第五條規定，香港不實行社會主義制度與政策，保持原有的資本主義制度及生活方式，五十年不變。
梁愛詩表示，香港主權移交中國後，雖有問題發生，但不影響香港的基本制度，港府效率仍高且廉潔、公平，香港的自由度仍高，而且「人權有進步」。她說，不少人認為北京干預香港，其實是沒有搞清楚基本法的規定，例如香港是中國「不可分離的一部分」，因此中央政府有權全面管治。
針對回歸初期不少事務均由香港自行決定，但自二○○三年以來北京干預力道變大的現象，梁愛詩聲稱，由於雙方初期對事情的掌握不足，因此讓香港自行解決，之後北京與香港間的關係愈來愈密切，若出現意見分歧或矛盾，就得按基本法處理。
梁愛詩認為，「現在考慮二○四七年的問題還早」，但「有些人說二○四七年我們會對這個問題重新談過，沒這回事，回歸就回歸了，到時看是一國兩制還是一國一制而已…香港不在一國之內，這是不可能的。」
除梁愛詩外，現任香港特首兼中國全國政協副主席梁振英，四月間即曾在一場紀念基本法廿七週年的研討會中表示，基本法第五條規定的五十年不變，係指香港的資本主義制度和生活方式不變，而非五十年過後可以改變中國對香港的主權。
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