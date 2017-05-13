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茲卡疫情銳減 巴西解除緊急狀態
2017-05-13
〔編譯管淑平／綜合報導〕巴西政府十一日宣布，由於茲卡病毒感染案例大幅減少，解除因應這波疫情而實施的全國公共衛生緊急狀態。另一方面，世界衛生組織（ＷＨＯ）十二日表示，剛果民主共和國衛生部通報確診一名伊波拉病例，這名患者來自北部下韋萊省（Bas-Uele），因伊波拉出血熱死亡，當地自四月二十二日以來，已有三人發燒過世。
巴西衛生部表示，今年一月到四月間，茲卡病例數為七九一一例，相較於去年同期的十七萬例，減少九十五％；今年以來尚未出現感染茲卡死亡案例，去年此病毒造成八人死亡。另外，茲卡病毒造成的小頭症病例也顯著減少。
巴西衛生部強調，結束緊急狀態，不代表停止監控疫情或者協助受疫情影響家庭，衛生部以及此區域有關組織，將持續對抗茲卡、登革熱以及屈公病。這三種疾病均由埃及斑蚊傳播。世衛組織也警告，即使感染數降低，茲卡病毒仍將存在巴西，防疫是持續作戰。巴西二○一五年五月確認爆發茲卡疫情後，疫情迅速蔓延，當年十一月進入全國公衛緊急狀態。世衛組織去年二月將巴西茲卡疫情列為國際公衛緊急事件，去年十一月解除。
另外，世衛十二日宣布，在剛果民主共和國（舊名薩伊）爆發伊波拉疫情，病例出現在位處非常偏遠的一個赤道叢林區，鄰近中非共和國，非常難以進入，該組織正與政府合作，協助派送衛生人員以及防護裝備至當地，以便「迅速控制疫情」。剛果民主共和國上一次發生伊波拉疫情是在二○一四年，當時造成四十二人死亡。
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