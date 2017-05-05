英國菲利普親王 9月退休淡出公務

2017-05-05

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國白金漢宮四日宣布，女王伊莉莎白二世夫婿、愛丁堡公爵菲利普親王，將自今年九月起退休，不再參與王室公職活動；至於女王的王室公職活動則維持不變。

95歲親王 去年上班110天

根據了解，退休是菲利普親王本人所做的決定，並獲得女王的支持；從現在起到八月底，菲利普親王仍將出席原本安排好的王室公職活動，但不會再接受新的邀請，九月起正式退休。英國廣播公司（ＢＢＣ）王室特派員衛契爾說，菲利普親王顯然想縮減他輔佐妻子的角色，此舉無關健康。九十五歲的菲利普親王將在六月十日歡度九十六歲生日，他與九十一歲的女王在去年耶誕節與新年假期雙雙罹患重感冒而有近一個月未公開露面。

白金漢宮還說，身為超過七百八十個組織的贊助者、主席或成員的菲利普親王，退休後仍將持續與這些組織交流，但將不會再透過出席活動扮演積極角色；不過，退休後的菲利普親王還是有可能偶爾出席特定公開活動。根據白金漢宮公布的未來八週的王室成員公開活動，菲利普親王在七月十二日以前還有至少八場公開活動，最近一場是本月九日出席英國潘伯尼學院創校百年慶。

資料顯示，菲利普親王在二○一六年中有一百一十天執行王室公務，為英國王室第五忙碌的成員；菲利普親王以發言即興率性聞名，常捲入失言風波，他三日出席羅德板球場新看台的啟用儀式時，就在該活動上打趣說，自己是全世界最有經驗的揭牌者。英國首相梅伊在菲利普親王宣布退休後代表英國表達誠摯感謝與祝福；在野的工黨領袖柯賓則祝福菲利普親王退休快樂。

菲利普親王與女王在一九四七年成婚，近七十年來他一直是女王的忠貞伴侶與後盾，也是維護王室家族和睦的關鍵人物。已故的黛安娜王妃曾稱呼他為「最親愛的爸爸」。

菲利普親王四日宣布退休還曾引發一場虛驚。英國媒體稍早報導王室幕僚被召集到倫敦召開「極為不尋常的」緊急會議，由於白金漢宮並未在第一時間做出說明，外界一度猜測是否有某王室成員即將辭世，大批國內外媒體聚集在白金漢宮外打聽消息，八卦報《太陽報》甚至發出親王逝世的報導，雖然在幾分鐘後立刻刪除，卻已被網友截圖廣傳；白金漢宮最後先是透過匿名官員透露女王與菲利普親王健康無虞，最後才宣布菲利普親王決定退休。