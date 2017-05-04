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歐盟討3兆分手費 英相斥「干預大選」

2017-05-04

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦三日報導〕英國脫歐尚未進入實質談判，雙方就為了「分手費」而隔海交戰。英國《金融時報》三日報導，歐盟已將英國脫歐的成本大幅提高，在其他成員國提出新數據後，修改最初的計算結果，從之前的六百億歐元（約二兆台幣）提高至一千億歐元（約三．三兆台幣）。對此，英國脫歐事務大臣戴維斯（David Davis）表示，英國不會支付到這個數字。英國首相梅伊更公開指控，歐盟蓄意「威脅」英國，企圖影響預定下月舉行的大選。

在唐寧街十號官邸外召開的記者會上，梅伊措辭強硬地表示，歐盟與英國談判的立場近來愈來愈強硬，歐洲政治人物和官員對英國出言不遜，凡此種種顯然旨在影響下月八日舉行的英國大選，「布魯塞爾有些人不想讓（英國脫歐）談判成功。不想讓英國好過。」

營造被迫害氛圍 吸引中間選民

脫歐談判的內容與進程，將成為下月大選的重大議題，梅伊因此不得不擺出強硬姿態，好讓選民認同她領導英國談判的地位與角色。她二日揚言，「在歐盟談判中，我會是個狠角色」。在此同時，她也企圖營造被歐盟聯手迫害的氛圍，吸引原來不支持保守黨的中間選民，因為同情而支持她。

梅伊上月廿六日才和歐盟執委會主席容克在官邸聚餐。這場沒有對外公開的閉門晚宴，被德國《法蘭克福廣訊報》爆料，指稱雙方「不歡而散」。容克在餐後私下表示，他對英國脫歐的疑慮增加十倍，隔天還向德國總理梅克爾說，梅伊在脫歐談判上脫離現實，「簡直像是活在另一個星系」，迫使梅伊出面否認，並反批歐盟領袖的態度顯示談判可能會很困難。

容克批梅伊 「像活在另一個星系」

《法蘭克福廣訊報》指稱，梅伊向容克提出的英國脫歐談判條件，幾乎都被「打槍」。容克對英國的樂觀感到吃驚，餐後歸納出脫歐談判失敗的可能性更大，容克甚至希望英國要「清醒面對脫歐的殘酷現實」。梅伊則辯稱，那頓晚宴「很有建設性」，德國媒體的報導只是「一個布魯塞爾的小道消息」。但外界依然認為，雙方尤其對「分手費」歧見甚深。

戴維斯在受訪時坦承，脫歐的成本出現各種版本，從五百億到一千億歐元不等，但歐盟至今尚未提出任何官方版本；英國會認真看待自己的責任，詳細討論後根據權利義務支付合法費用，但不會配合「歐盟想要的」支付到一千億歐元。英國媒體對於這筆「離婚費」一直緊追不放，許多人擔心歐盟有意「懲罰」，將英國被要求承擔的費用極大化。

歐盟首席英國脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）三日拒絕估計英國脫歐的費用，僅強調歐盟不會向英國漫天要價，希望在十一月前能和英國達成計算費用的「公式」，此舉為歐盟和英國討論未來貿易關係的重要前提之一。

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  • 英國首相梅伊指控，歐盟蓄意「威脅」英國，企圖影響預定下月舉行的大選。（彭博）

    英國首相梅伊指控，歐盟蓄意「威脅」英國，企圖影響預定下月舉行的大選。（彭博）

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