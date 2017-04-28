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南韓︰薩德已可截擊北韓飛彈
2017-04-28
〔編譯陳正健／綜合報導〕南韓國防部發言人文尚均二十七日指出，美國在韓部署「戰區高空防禦飛彈（THAAD，薩德）」，其部分裝備運抵星洲高爾夫球場後，目前已進入實戰狀態，能夠截擊北韓的彈道飛彈，將爭取一年內形成一支薩德反彈道飛彈連完整的反導能力。上述發言被解讀為，薩德裝備已具備初步反彈道飛彈功能，但短期內仍無法發揮最大程度的效用。
南韓國防部負責人指出，美軍提供的資料顯示，「薩德」截擊高度為四十至一百五十公里，但對十至十二公里高度的飛彈也能完全擊毀，攔截的高度若超過十至十二公里，飛彈碎片就不會對地面造成損害，其也能在四十公里以上高空攔截「電磁脈衝彈（EMP）」等北韓新型武器。
對此，中國外交部發言人耿爽曾於二十六日呼籲，美韓應取消部署「薩德」系統，並表明中方將堅決採取必要措施，捍衛自身利益。不過，南韓外交部發言人趙俊赫二十七日回應說，希望中方停止反薩德措施。
另外，美國太平洋艦隊司令哈里斯二十七日也表示，薩德系統將於「未來幾天內」運作。南韓安保室長金寬鎮已與美國國家顧問麥馬斯特通話商定，若北韓再行挑釁，將通過緊密合作，推動聯合國新的制裁決議。
向北韓示威 美試射洲際飛彈
針對朝鮮半島緊張情勢，美國空軍於二十六日零時三分許，從加州范登堡空軍基地試射了「義勇兵三型（Minuteman III）」洲際彈道飛彈，飛行六千七百五十九公里後落在馬紹爾群鳥的瓜加林環礁。執行此項任務的指揮官莫斯上校指出，此次發射乃美國向世界展示核武威懾能力。
不過，核時代和平基金會總裁克瑞格批評，美軍對飛彈試射有雙重標準，合理化自身的測試，卻視北韓的測試為威脅和破壞穩定。比起軍事挑釁，外交手段才是真正需要。
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