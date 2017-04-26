無條件年領37萬 加拿大安大略省試辦
〔編譯管淑平、駐加特派記者張伶銖／綜合報導〕加拿大安大略省政府預計以一年約五千萬加幣（十一．三億台幣）經費，從今年夏天起試辦給予清寒居民「全民基本收入」，以了解此舉是否能夠改善弱勢者的健康、教育前景，使其享受到該省經濟成長果實，助其脫離貧窮。
針對低收入居民發放
「全民基本收入」意指不論民眾有無工作、收入或財產，政府都發予一筆錢以保障其基本生活需求。安大略省政府的「安大略基本收入試驗計畫（Ontario Basic Income Pilot）」將在漢米爾頓（Hamilton）、雷灣（Thunder Bay）和林賽（Lindsay）三個市鎮試辦，政府從三地隨機抽出四千名十八歲到六十四歲的低收入居民，無條件發給基本收入：單身一萬六九八九加幣（約三十七萬台幣）、夫妻二萬四○二七加幣（約五十三萬台幣）。
這項計畫也將考量其他津貼或工作收入，例如參與者若有工作，發放金額將扣除其工作所得的五十％；若為公營「加拿大退休養老金（Canada Pension Plan）」和失業救濟金請領人，也將以一比一比例扣除；育兒、醫藥和身心障礙者津貼不在此限，殘疾者另外加發六千加幣。
例如，一名單身者的工作所得為一萬加幣，政府將提供一萬六九八九減五千（工資的五成）、即一萬一九八九加幣，此人一年總收入因此可增加到二萬一九八九加幣。經過數年，其收入即可高於貧窮線。這項計畫旨在藉由政府保障民眾基本收入，協助低收入者改善負擔居住、食物等基本需求的能力，也支持人民開始或持續工作、受教育。
芬蘭去年初也針對失業者展開全民基本收入計畫試驗。支持者認為，全民基本收入比當前社福計畫更能鼓勵民眾投入就業市場，並降低失業者因擔心失業津貼大幅減少而不願意接受低薪或短期工作，長期而言將減少醫療、社福、公共安全體系壓力，為政府省錢。
支持者認省錢 反對者批花錢
批評者認為，全民基本收入成本大到難以負擔，而且恐無助於解決貧窮。曼尼托巴大學經濟學教授辛普森說，這是「打腫臉充胖子的計畫」，對真正為生活掙扎的民眾沒有太大幫助。智庫「菲沙研究所」財政研究主任拉曼說，「貧窮不只是缺少收入，而是有更基本的深層原因，如心理健康、成癮症等，並非提供基本收入所能解決。」蒙特婁銀行首席經濟學家波特則稱此為「實際上是五十％稅率」。
一九七四年曼尼托巴大學對一千名居民試驗基本收入計畫，以當時貧窮線的六十％為發放標準，但規劃試驗四年，實施不到一半就因預算用罄、聯邦政府推動撙節，以及省政府換人執政而不了了之。後來的學者分析發現，基本收入對當時居民工作習慣未造成太大改變，反而是提供生活穩定的屏障，降低居民受到殘疾或突發經濟事件的衝擊。
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標題：無條件年領37萬 加拿大安大略省試辦
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