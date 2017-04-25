| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

佳子公主 9月赴英留學

2017-04-25

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本皇室「超萌」公主、秋篠宮文仁親王次女佳子，預定九月要以交換學生身分前往英國里茲大學留學，明年六月回國。

佳子目前就讀國際基督教大學（ＩＣＵ）三年級，去年十月報名參加校方的交換留學計畫，經過書面審查和面試後，決定進入英格蘭的里茲大學。里茲大學和伯明罕大學、利物浦大學等六所工業城大學並稱為「紅磚大學」，是英國頂尖的老牌名校，里茲大學首次接受皇室成員與ＩＣＵ的學生成為交換生。

里茲大學在商學領域相當有名，也是一家積極向國際招生的大學。佳子尚未確定就讀科系，但日本媒體報導，她對心理學和美術方面頗感興趣。留學時間從今年九月到明年六月底。

據報導，佳子在二○一三年學習院大學一年級時，曾到美國遊學一個月。隔年，她從學習院大學退學，申請進入ＩＣＵ。佳子的姊姊真子，一二年也曾以交換學生身分前往蘇格蘭愛丁堡大學留學一年。

廣告
  • 日本皇室成員佳子公主預定今年九月前往英國里茲大學短期留學。（法新社檔案照）

    日本皇室成員佳子公主預定今年九月前往英國里茲大學短期留學。（法新社檔案照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：佳子公主 9月赴英留學


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.