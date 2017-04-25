佳子公主 9月赴英留學
2017-04-25
〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本皇室「超萌」公主、秋篠宮文仁親王次女佳子，預定九月要以交換學生身分前往英國里茲大學留學，明年六月回國。
佳子目前就讀國際基督教大學（ＩＣＵ）三年級，去年十月報名參加校方的交換留學計畫，經過書面審查和面試後，決定進入英格蘭的里茲大學。里茲大學和伯明罕大學、利物浦大學等六所工業城大學並稱為「紅磚大學」，是英國頂尖的老牌名校，里茲大學首次接受皇室成員與ＩＣＵ的學生成為交換生。
里茲大學在商學領域相當有名，也是一家積極向國際招生的大學。佳子尚未確定就讀科系，但日本媒體報導，她對心理學和美術方面頗感興趣。留學時間從今年九月到明年六月底。
據報導，佳子在二○一三年學習院大學一年級時，曾到美國遊學一個月。隔年，她從學習院大學退學，申請進入ＩＣＵ。佳子的姊姊真子，一二年也曾以交換學生身分前往蘇格蘭愛丁堡大學留學一年。
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