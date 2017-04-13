歐冠盃恐攻? 德足球隊巴士遭炸

2017-04-13

歐冠盃半準決賽延一天

〔編譯周虹汶／綜合報導〕歐洲足球協會聯盟（ＵＥＦＡ）主辦「二○一六—一七歐洲冠軍聯賽」，原定十一、十二日兩天進行半準決賽首回合賽事，首日出征的德國「多特蒙德足球俱樂部」（Borussia Dortmund）成員所乘巴士，卻在晚間前往主場應戰途中，遭三枚爆裂物攔截攻擊，一名球員與員警受傷，所幸並未危及性命。隔天，德國警方指認出涉案兩名嫌犯，並逮捕其中一人，而根據案發現場物證，懷疑嫌犯與伊斯蘭教聖戰組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）有關。

出賽途中 遭路旁爆裂物攻擊

此案受傷球員是西班牙籍廿六歲後衛巴特拉（Marc Bartra），他的手臂、頭部受創，已緊急接受手術處置。被襲巴士十一日晚間約七時從飯店出發前往多特蒙德主場「西格納伊度納公園球場」，比賽場地離事發地點僅約十三公里，當時有四、五十人在車上，除了球員，還載有訓練與醫護人員。

德國總理梅克爾得知消息後表示震驚。德國西部北萊茵—西發利亞邦目前朝「所有方向」調查，以了解這支發跡於當地的冠軍球隊為何被襲。

ＵＥＦＡ隨即宣布該隊賽事延後一天，同時加強維安。多特蒙德高層特別鼓舞士氣，強調延後的賽事「將不只為我們自己而踢。我們會為大眾奮戰……我們希望展現，恐怖與仇恨永遠不能決定我們的行動。」

找到信函 攻擊疑與IS有關

初步調查顯示，爆裂物當時藏在一處停車場附近的圍籬。案發現場附近留有三封信函，裡頭提到德國派出龍捲風偵察機到敘利亞對抗ＩＳ一事，以及要求位於德國西部的美國駐歐洲空軍總部所在地「拉姆施泰因空軍基地」關閉，一切指向此案與伊斯蘭主義有關，全案目前朝恐怖主義偵辦，尤其其中一封「可信度已獲確認」。而根據法新社取得的消息，上述「可信」信函提到去年十二月德國柏林耶誕市集釀成十二死卡車攻擊案，而ＩＳ自稱是該案主謀。