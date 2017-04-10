美︰不排除推翻阿塞德政權
2017-04-10
〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國向敘利亞政府軍空軍基地發動攻擊後，由該國反抗軍掌控的西北部伊德利卜省（Idlib），八日竟再次傳出平民遭到支持政府軍的俄羅斯發動空襲，造成婦孺在內至少十九人身亡。為有效制裁敘國總統阿塞德，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）八日強調，美方不排除拔除其政權，以真正推進敘國和平。
敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，伊德利卜省魯姆約茲鎮（Urum al-Joz）於當地時間八日遭到空襲，造成至少十九名平民喪命，其中包括五名兒童和兩名婦女，且由於多人傷勢嚴重，死亡人數可能還會攀升。該組織根據多組情報指出，從發動空襲的地點、戰機類型、飛行模式和彈藥種類等資訊研判，發動此次攻擊者，可能是支持敘國政府軍的俄羅斯。
伊德利卜省目前由前「開打」組織分支在內的反抗軍聯盟所佔領，向來是敘國政府軍及其盟友俄羅斯鎖定攻擊的目標，汗舍孔鎮（Khan Sheikhun）更在四日遭到疑似沙林毒氣攻擊，造成上百名平民傷亡的慘劇。地中海東部的兩艘美軍神盾艦，六日向敘國政府軍位於荷姆斯省（Homs）的沙伊拉特空軍基地，發射五十九枚「戰斧」巡弋飛彈。不過，該省省長巴拉茲（Talal Barazi）八日證實，該基地已恢復第一階段運作。
儘管美國出手威嚇，但敘國平民處境仍未改善。美國駐聯合國大使海利在美國有線電視新聞網（CNN）九日播出的「美國國情（State of the Union）」節目專訪中，進一步指出「只要阿塞德繼續掌權，任何政治協商都不可能進行」。因此，美方日前聲稱不再聚焦罷黜阿塞德政權的說法已經改變，此後將把推翻阿塞德視為選項。
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