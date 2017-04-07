派兵進佔南海島礁 杜特蒂6月登中業島
〔編譯茅毅／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂六日下令軍隊進佔該國聲索的南海島礁，並擬於六月十二日菲國「獨立節」當天登上中業島（Pagasa Island，菲國稱希望島），果真如此，他將成為首位造訪中業島的菲國總統。
杜特蒂曾於競選總統時開玩笑稱，為強化馬尼拉對南海島礁主權的聲索，他將駕水上摩托車到中國在南海的人工島，還稱自己可能會造訪一個菲國控制的島礁升國旗。他六日視察巴拉望（Palawan）省西部一處軍營時表示，菲國試著對各方友善，但現在得維持菲國的管轄權，「至少讓我們取得現在是我們的（控制島礁），並且強烈凸顯這些是我們的」。他指出，已下令軍隊進佔菲國控制的所有南海島礁，並在上面放置該國國旗。
杜特蒂說，那裡有九或十個島礁，菲國須在上面構築工事，為提供居住，得在島礁上建造掩體或房舍並存放糧食。目前尚不清楚軍方將如何執行他所下的命令，而在這些島礁上能蓋建築物前，須先進行所費不貲且後勤補給困難的填海造陸工作。菲國防長羅倫沙納表示，總統想要島礁上蓋些可供人居住的營房等設施、海水淡化與汙水處理系統、發電機、燈塔，以及可供漁民暫棲的遮風蔽雨之處。杜特蒂還稱，他將在「獨立節」那天登上中業島升上菲國國旗，已編列預算修補該島跑道，而島上現住有少數漁民和駐軍。
目前菲國在南海佔據自由島群（Kalayaan Island Group），由九座海上地物組成，其中以中業島的面積最大，上面有一條老舊的飛機跑道。菲國軍方發言人巴迪亞（Restituto Padilla）六日稱，他不認為杜特蒂登島會升高區域緊張情勢，「我認為總統所指，是菲國目前已經佔有的地區」，「因為我方已與中國展開雙邊磋商，他們總說，任何事情都可在和平方式下討論。」
中國駐馬尼拉大使館一名官員在接受法新社採訪時，似乎對於杜特蒂的發言感到吃驚，隨後就稱該問題應由在北京的中國外交部回應。中、菲在南海競逐最激烈的黃岩島，控制權二○一二年從菲律賓落入中國之手，並不符合杜特蒂所說目前在菲國控制下島礁的標準。
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標題：派兵進佔南海島礁 杜特蒂6月登中業島
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