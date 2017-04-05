北韓駭台灣? 行政院：台灣未遭攻擊

2017-04-05

〔記者李欣芳／台北報導〕北韓駭客攻擊全球十八個國家的金融機構，傳出台灣也名列其中。不過，行政院昨經查證後表示，金管會已通知所屬機關及銀行，確認沒有遭到攻擊，將持續關注。

政院資通安全處長簡宏偉表示，消息傳出的第一時間，行政院已指示金管會通知所屬機關及銀行，確認沒有遭到攻擊；未來行政院及相關機關也會密切關注，並提高警覺。