《科學實驗成功》高壓製成金屬氫 可能用作超導體

2017-01-28

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕美國哈佛大學科學家實驗成功，讓一般為氣體型態的氫在高壓下轉變為「金屬氫」。金屬氫導電效率極高，現階段用於核磁共振攝影（MRI）的超導體需要液態氦維持於超低溫，成本高昂，金屬氫卻能在常溫中做為高效率電導體，為物理科學界追尋的「聖杯」。這篇論文二十六日刊載於期刊「科學（Science）」。

路透報導，研究證實一九三五年物理學家杭亭頓（Hillard Bell Huntington）、魏格納（Eugene Wigner）的理論預測，即氫氣在高壓下會變相成為金屬氫。美國康乃爾大學物理學家艾許克洛夫特（Neil Ashcroft）認為，金屬氫在攝氏十七度可能也是超導體，遠高於已知的超導體材料。

當前許多頂尖研究團隊都致力研究取得金屬氫，去年一月英國愛丁堡大學也在「自然（Nature）」期刊刊出金屬氫可行性的研究。超導體具零電阻和抗磁性兩個重要特性，目前超導材料的最高溫紀錄為二○一五年德國普朗克研究所發表的「硫化氫」的零下七十度。

論文執筆人之一、哈佛大學物理學家席維拉（Isaac Silvera）指出，在高壓物理領域，「這是聖杯」。席維拉與夥伴狄亞斯（Ranga Dias）利用鑽石高壓砧（diamond anvil cell）法，將氫樣本以每六．五平方公分三二五○萬公斤的壓力壓縮，此壓力已強過地心壓力，也已逼近合成鑽石強度崩潰邊緣。