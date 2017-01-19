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期末報告嗆港獨 梁振英被罵耍猴戲

2017-01-19

香港特首梁振英十八日在立法會發表任內最後一次施政報告，強調香港屬於中國，不可分離，警告香港沒有獨立或以任何形式脫離中國的空間，港人有義務維護國家主權、安全和領土完整；而只要不接受中國全國人民代表大會的「八三一決議」，未來五年談政改亦屬徒勞。梁報告時，場內的泛民主派議員舉牌高呼口號抗議，指梁為耍戲的猴子與騙子，場外也有抗議人士示威。梁振英任期至今年七月屆滿，他執政四年期間，經歷香港最大規模的民主運動，香港與中國的對立攀升至新高峰，港人更擔心北京進一步干預香港事務。梁已宣布不競選連任。（法新社）

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  • 香港特首梁振英十八日在立法會發表任內最後一次施政報告，場內的泛民主派議員舉牌高呼口號抗議。（法新社）

    香港特首梁振英十八日在立法會發表任內最後一次施政報告，場內的泛民主派議員舉牌高呼口號抗議。（法新社）

  • 香港特首梁振英十八日在立法會發表任內最後一次施政報告，場外有抗議人士示威。（法新社）

    香港特首梁振英十八日在立法會發表任內最後一次施政報告，場外有抗議人士示威。（法新社）

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