告川普性騷擾 TV秀選手再告誹謗
2017-01-19
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕去年美國總統大選期間，曾出面指控共和黨候選人川普兩次對她性騷擾的四十一歲電視實境秀女星澤沃斯（Summer Zervos），十七日控告川普誹謗、說謊。川普發言人希克斯（Hope Hicks）隨即反駁，指稱澤沃斯的提告「荒謬」。
澤沃斯曾是川普主持的實境秀「誰是接班人」第五季參賽選手，她去年十月公開指控，川普在二○○七年趁她求職時兩次對她性騷擾，第一次在川普紐約辦公室，指稱川普問好、道別都是「吻她的唇」；第二次則是在洛杉磯比佛利山莊飯店，川普強吻並對她襲胸、強抱，甚至「掏出生殖器」。
川普曾點名包括澤沃斯等一小群人，為了個人名利或政治因素，捏造不實指控，企圖影響他的選情。在澤沃斯指控川普後，川普陣營隨即公佈在加州開設家庭式餐廳的澤沃斯，在去年四月寫給川普高級幕僚的電子郵件，表示其餐廳與川普經營理念相同，「川普先生會理解我純正的動機」。川普陣營同時公佈澤沃斯姪子聲明，聲稱澤沃斯意圖說服他們全家支持川普。他還說，川普去年四月婉拒光顧澤沃斯的餐廳後，澤沃斯對川普態度丕變。
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