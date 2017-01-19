奈及利亞誤炸難民營 逾百人死

2017-01-19

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕奈及利亞空軍大規模空襲奈國東北伊斯蘭聖戰組織「博科聖地（Boko Haram）」發源地波諾州（Borno），卻誤擊該區之拉恩（Rann）難民營，至少造成上百人死亡，還有許多人傷勢嚴重，死亡人數恐大幅上升。奈國空軍已承認誤炸，波諾州當局出動直升機協助後送傷者。

紅十字會6人遇難

難民營中包括「無國界醫生」組織、「國際紅十字會」的志願工作者，紅十字會奈國成員六人死於誤擊。無國界醫生組織奈國負責人、醫師卡布羅憤怒表示，「對逃離內戰暴力、毫無抵抗能力平民發動大規模攻擊，是可忍，孰不可忍之事。」此座位在北方與喀麥隆邊境的難民營收容多達四萬三千人，聯合國部隊直升機也緊急補給四百公斤醫療物資進入難民營。

奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）聲明表示「空軍誤擊消息，極其遺憾」，對無辜死傷深感同情。

博科聖地叛亂七年，造成超過一萬五千人喪生、兩百萬人逃離家園。經七年戰鬥，奈國軍方已將博科聖地圍困在其發源地波諾州，十二月在桑比薩森林（Sambisa forest）戰鬥也獲得勝利，奈國軍方宣稱已奪回控制權，然而今次空襲顯見與博科聖地戰事並不如奈國軍方樂觀。

奈國總指揮官少將伊拉柏出面承擔誤擊責任，他表示空軍行動是依據收到的博科聖地位置座標，「很不幸的，戰爭迷霧造成我軍誤擊，所以必須更快結束戰事。」