| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面過後冷氣團來襲 週六恐下探10度！
 首頁 > 國際

奈及利亞誤炸難民營 逾百人死

2017-01-19

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕奈及利亞空軍大規模空襲奈國東北伊斯蘭聖戰組織「博科聖地（Boko Haram）」發源地波諾州（Borno），卻誤擊該區之拉恩（Rann）難民營，至少造成上百人死亡，還有許多人傷勢嚴重，死亡人數恐大幅上升。奈國空軍已承認誤炸，波諾州當局出動直升機協助後送傷者。

紅十字會6人遇難

難民營中包括「無國界醫生」組織、「國際紅十字會」的志願工作者，紅十字會奈國成員六人死於誤擊。無國界醫生組織奈國負責人、醫師卡布羅憤怒表示，「對逃離內戰暴力、毫無抵抗能力平民發動大規模攻擊，是可忍，孰不可忍之事。」此座位在北方與喀麥隆邊境的難民營收容多達四萬三千人，聯合國部隊直升機也緊急補給四百公斤醫療物資進入難民營。

奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）聲明表示「空軍誤擊消息，極其遺憾」，對無辜死傷深感同情。

博科聖地叛亂七年，造成超過一萬五千人喪生、兩百萬人逃離家園。經七年戰鬥，奈國軍方已將博科聖地圍困在其發源地波諾州，十二月在桑比薩森林（Sambisa forest）戰鬥也獲得勝利，奈國軍方宣稱已奪回控制權，然而今次空襲顯見與博科聖地戰事並不如奈國軍方樂觀。

奈國總指揮官少將伊拉柏出面承擔誤擊責任，他表示空軍行動是依據收到的博科聖地位置座標，「很不幸的，戰爭迷霧造成我軍誤擊，所以必須更快結束戰事。」

廣告
  • 奈及利亞東北部收容四萬餘人的拉恩（Rann）難民營，十七日遭到政府軍空襲誤擊。（路透）

    奈及利亞東北部收容四萬餘人的拉恩（Rann）難民營，十七日遭到政府軍空襲誤擊。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 奈及利亞
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸豆腐丸
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧八寶迎春
年節肉品這樣買！
轉寄

標題：奈及利亞誤炸難民營 逾百人死


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.