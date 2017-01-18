川普推特褒女 tag錯人

2017-01-18

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕即將入主白宮的美國總統當選人川普愛用「推特」，也擁有規模達兩千萬的追蹤者，但他原本是要推文稱讚愛女伊凡卡（Ivanka Trump），說她「真性情、有格調」，卻意外讚美到英國一名同名女子伊凡卡．瑪吉克（Ivanka Majic），鬧出連自己女兒都傻傻分不清的大笑話。

住在英國東南部的布萊頓（Brighton）、目前擔任市府資訊顧問的三十五歲婦女依凡卡．瑪吉克幽默回推：「您身負重任，我建議您小心使用推特，以及『花點時間認識氣候變遷』。」

川普的推特帳號已有多達二千萬人追蹤，除國政意見與攻訐對手外，他也不吝誇讚引以為傲的長女伊凡卡。然而，由於這名推友標記到錯的伊凡卡，川普也跟著錯─他們標記的伊凡卡，是英國的伊凡卡．瑪吉克。這則推文很快獲得注意，已有數千人轉推，川普後來也沒有刪文。