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全球最小火箭 日發射失敗

2017-01-16

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）十五日從鹿兒島發射只有電線桿大小的全球最小火箭「SS-520」四號機，儘管火箭順利升空，但升空二十秒後訊號中斷，地面控制中心基於安全，停止第二節火箭點火，SS-520墜入海中，發射宣告失敗。

SS-520是JAXA旗下宇宙科學研究所開發的超小型固體燃料火箭，號稱全球最迷你火箭，全長約九．五公尺，直徑○．五二公尺，重二．六噸，長度為日本國產主力火箭H2A的五分之一不到，大小和一根電線桿差不多，開發及發射費用約五億日圓（一．三九億台幣）。

電線桿大小 升空20秒訊號中斷後墜海

三節式的SS-520四號機改良自現有的二節式探空火箭，增加的第三節可搭載超小型衛星。日本媒體報導，全球發射超小型衛星的市場需求急速增加，JAXA希望透過迷你火箭的開發，探索費用較低廉的發射技術，也帶頭向有意開發火箭的民間企業做示範。

SS-520原預定十一日發射，由於強風而延至十五日舉行。火箭在當地時間上午八點三十三分，從鹿兒島縣肝付町的內之浦宇宙空間觀測所發射。但火箭升空二十秒、距離地面約一百九十公里後，停止回傳數據給地面，控制中心因而中止第二節火箭點火，SS-520也墜海。

SS-520這次搭載一顆由東京大學研發、重約三公斤的超小型衛星「TRICOM1」，原本預定將繞行地球做橢圓軌道運動，進行地面拍攝和數據傳輸。負責研發的JAXA副教授羽生宏人對此結果表示遺憾，表示將查明原因，並強調此次發射失敗對其他種類的火箭沒有影響。

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  • 日本宇宙航空研究開發機構十五日在鹿兒島發射的迷你火箭「SS-520」四號機因訊號問題，被迫中止任務，宣告發射失敗。（法新社）

    日本宇宙航空研究開發機構十五日在鹿兒島發射的迷你火箭「SS-520」四號機因訊號問題，被迫中止任務，宣告發射失敗。（法新社）

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