川普頻撂狠話 整合對中強硬政策
〔編譯魏國金／綜合外電報導〕即將走馬上任的美國川普政府頻對中國撂狠話，為兩國從國防安全到貿易、網路等各議題的攤牌埋下伏筆，不過路透十三日發自華府的報導指出，美國候任內閣內部出現不一致訊息，顯示準總統川普究竟準備對北京多強硬，還未能確定。
川普的國務卿提名人提勒森十一日對北京丟出爆炸性挑戰，表示將阻止中國進入其在南海建造的人工島礁。一名川普的政權交接顧問指出，提勒森無意暗示新政府將對中國實施海上封鎖，該舉措將引發美中軍事對峙，新政府不樂見此事發生。然而，交接團隊另一名發言人卻駁斥說，提勒森「沒有講錯話」。
中國外交部表示，無法猜測提勒森言下之意為何。不過向以聳動為號召的中國官媒《環球時報》十三日警告，封鎖中國進入南海相關島嶼將使美國「開戰」。川普欽點的國防部長、海軍陸戰隊退休將領馬提斯並不支持提勒森的論點，該論點似乎牴觸華府長期主張的航行自由權。馬提斯十二日在他的任命聽證會上被詢及提勒森之言時表示，中國在南海的行為將危害世界秩序，不過，國務院、國防部與財政部必須研擬出一個整合性政策，以避免處理「不完整或不一致的策略」。
不僅新內閣首長間各唱各的調，這些將領導美國政府主要部門的官員在有關俄國、虐囚、移民、氣候變遷與國安等許多重大議題上也與川普立場相左。對此，川普十三日清晨推文說：「我希望我所有的內閣提名人做自己，表達自己的想法，而不是我的！」
分析家認為，候任內閣內部出現的矛盾訊息凸顯新政府對其最大的一個外交政策挑戰，難於擬定應對方式。川普在選戰期間一再痛批中國，說中國在貿易上「殺害」、「強暴」美國，揚言對中國貨物課徵懲罰性關稅。一名前美國官員向路透指出，川普內閣對於對中國施以新軍事或貿易壓力可能招致的風險，恐未考慮周詳，他說：「我們不應低估中國的報復意願。」川普並未提名熟諳該區域的專家擔任其國安團隊的高階官員，也使部份分析家質疑新政府是否有足夠能力，將強硬言論轉譯為行動。
川普幕僚駁斥上述疑慮，表示透過力量得到的和平將使美國的區域政策有真正的實力做後盾，一名幕僚說：「一旦我們開始導正軍事的不平衡，我真的認為將獲得更多而非更少的合作。」川普與其內閣首長矢言，將在北韓核武議題上施壓中國。不過，分析家認為，若在敏感的國家議題，諸如台灣與南海，與北京對峙，恐引發強烈反彈，尤其在中國國家領導人習近平意圖進一步鞏固權力之際。
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標題：川普頻撂狠話 整合對中強硬政策
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