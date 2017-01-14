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企業移交資料 攏是假？

2017-01-14

〔編譯周虹汶／綜合報導〕候任美國總統川普十一日終於召開勝選以來首場記者會，並交代外界質疑已久的「川普集團」經營權移交問題。但他擺出用來證明已做足萬全準備的厚厚數疊文件，竟被媒體發現內容空空如也。

十一日記者會當天，川普宣布將把集團控制權完全移交給長子小唐納與老三艾瑞克，現場歡聲雷動，只是從頭到尾興奮鼓掌的全是塞滿記者會的川普自家員工，和一旁記者們的神情形成強烈對比。

而川普談話時放在一旁的重點文件堆更搶鋒頭，因為裡頭藏著川普自詡能兼顧集團所有權與總統職位且避免利益衝突的秘密，他和律師還洋洋得意指著資料，說那不過是他把集團完整控制權簽給二子的一小部分文件。記者有意檢視卻立刻遭到制止，後來竟赫然拍到：那些慎重地以全新卷宗夾收好的資料，看來似乎都是乾淨空白頁，Ａ４紙張尺寸也不符法律文件標準，遑論該有的註記或文字。

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