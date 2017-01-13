北京唯一支持 林鄭月娥辭官拚特首

2017-01-13

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港政務司長林鄭月娥十二日請辭，她說，辭職只有一個原因：準備參選特首。香港「星島日報」引述消息人士說法，北京數日內就會批准林鄭月娥的辭呈，而且她是「中央唯一支持的（特首）人選」。

近日因建故宮惹議

「香港○一」、「立場新聞」、「明報」報導，林鄭月娥十二日下午召開記者會，表示已於上午向特首梁振英請辭，「在這個時候請辭只有一個原因，若我的辭職得到中央人民政府批准，我打算準備參加下一屆行政長官選舉」。她僅發表簡短中、英文談話，未接受記者提問。

稍早港府證實梁振英收到林鄭請辭，並已呈交北京，林鄭自十三日起休假，職務由勞工及福利局長張建宗代理。

「星島日報」十二日引述「可靠消息」報導，中央政府批准林鄭辭呈會「以日計」，而且北京中央人民政府駐香港特區聯絡辦公室（中聯辦）和國務院港澳事務辦公室主任王光亞近日分向商界、社團等建制派領袖傳達，林鄭月娥「是中央唯一支持的人選」，更有政協常委估計她將獲得「壓倒性」的提名票數。

林鄭月娥擔任公職至今三十六年，從政務主任做起，因辦事能力高且作風強硬而被前任特首曾蔭權等上司取「好打得」外號。她處理過的爭議事件包括皇后碼頭拆遷、鉛水、國民教育和政制改革等，近日又因在香港興建北京故宮分院計畫再惹爭議。

她曾多次表明政務司長任期屆滿後將退休，不會參選特首，不過去年十二月梁振英宣布不尋求連任後改口說重新考慮參選。

除了林鄭月娥，目前另有法官胡國興、建制派議員葉劉淑儀宣布參選三月二十六日舉行的特首選舉。至於據傳也向北京表明欲角逐特首的財政司長曾俊華，去年十二月請辭迄未獲准，泛民主派民主黨議員涂謹申形容「匪夷所思」，懷疑有人阻其參選。

十二日在立法會議上，泛民主派議員以故宮分院爭議為例，批評林鄭行事作風，公民黨譚文豪指其會比梁振英「更邪惡」。協調泛民主派參選香港選舉委員會的莫乃光直言，林鄭月娥會延續梁振英路線，難以想像民主派會支持她。

「南華早報」十一日公布委託中文大學於四日至十日對千餘名市民所做民調，目前特首兩大熱門人選，曾俊華支持度二十七．六％，略高於林鄭月娥的二十三．二％，不過兩人差距明顯縮小。民調也顯示，四十五．五％受訪者認為林鄭會勝出，僅十九．九％看好曾。中大新聞傳播學院教授李立峰分析，北京遲不批准曾俊華辭呈，使其處境尷尬，從而影響選民支持意願。