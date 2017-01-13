北京唯一支持 林鄭月娥辭官拚特首
〔編譯管淑平／綜合報導〕香港政務司長林鄭月娥十二日請辭，她說，辭職只有一個原因：準備參選特首。香港「星島日報」引述消息人士說法，北京數日內就會批准林鄭月娥的辭呈，而且她是「中央唯一支持的（特首）人選」。
近日因建故宮惹議
「香港○一」、「立場新聞」、「明報」報導，林鄭月娥十二日下午召開記者會，表示已於上午向特首梁振英請辭，「在這個時候請辭只有一個原因，若我的辭職得到中央人民政府批准，我打算準備參加下一屆行政長官選舉」。她僅發表簡短中、英文談話，未接受記者提問。
稍早港府證實梁振英收到林鄭請辭，並已呈交北京，林鄭自十三日起休假，職務由勞工及福利局長張建宗代理。
「星島日報」十二日引述「可靠消息」報導，中央政府批准林鄭辭呈會「以日計」，而且北京中央人民政府駐香港特區聯絡辦公室（中聯辦）和國務院港澳事務辦公室主任王光亞近日分向商界、社團等建制派領袖傳達，林鄭月娥「是中央唯一支持的人選」，更有政協常委估計她將獲得「壓倒性」的提名票數。
林鄭月娥擔任公職至今三十六年，從政務主任做起，因辦事能力高且作風強硬而被前任特首曾蔭權等上司取「好打得」外號。她處理過的爭議事件包括皇后碼頭拆遷、鉛水、國民教育和政制改革等，近日又因在香港興建北京故宮分院計畫再惹爭議。
她曾多次表明政務司長任期屆滿後將退休，不會參選特首，不過去年十二月梁振英宣布不尋求連任後改口說重新考慮參選。
除了林鄭月娥，目前另有法官胡國興、建制派議員葉劉淑儀宣布參選三月二十六日舉行的特首選舉。至於據傳也向北京表明欲角逐特首的財政司長曾俊華，去年十二月請辭迄未獲准，泛民主派民主黨議員涂謹申形容「匪夷所思」，懷疑有人阻其參選。
十二日在立法會議上，泛民主派議員以故宮分院爭議為例，批評林鄭行事作風，公民黨譚文豪指其會比梁振英「更邪惡」。協調泛民主派參選香港選舉委員會的莫乃光直言，林鄭月娥會延續梁振英路線，難以想像民主派會支持她。
「南華早報」十一日公布委託中文大學於四日至十日對千餘名市民所做民調，目前特首兩大熱門人選，曾俊華支持度二十七．六％，略高於林鄭月娥的二十三．二％，不過兩人差距明顯縮小。民調也顯示，四十五．五％受訪者認為林鄭會勝出，僅十九．九％看好曾。中大新聞傳播學院教授李立峰分析，北京遲不批准曾俊華辭呈，使其處境尷尬，從而影響選民支持意願。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 民進黨斥北京打壓 只會激起更多台灣人民反感
- 抬車救人是最美風景？ 警：小心變過失殺人
- 巧奪天工、天衣無縫的珠寶鑲嵌-2
- 席琳娜熊抱擁吻威肯 接收好姊妹舊愛鬧翻
- 一式成經典-2
- 竹市兒童醫院BOT案招商 7醫團有興趣
- 農村再生 埤塘架「浮島」種菜
- 《遇見調香師》Francis Kurkdjian:致力「香氛衣櫥」概念
- 岡田准一不甩禁婚密謀娶宮崎葵 恐被開除拆散V6
- 慘！洪榮宏票房不舉 驚爆三大致命傷
- 亞馬遜擬在美國創造逾10萬個全職工作
- 機捷反恐防暴 設影像即時回傳
- 藍腹鷴趴趴走 溪頭園區復育有成
- 韓國瑜宣布選黨魁 梁文傑：分散洪票源
- 股匯雙漲 台幣升1.55角
- 布袋29公頃濕地 籌劃生態復育區
- 熱心義消除了打火救災 他還幫忙做了這些…..
- LED路燈太亮 菊花長高不開花
- 大立光Q4毛利率飆新高 衝破7成
- 紅色美人-2
- 年改分區會台東場 警政署長親勘
- 一式成經典-3
- 太平輪紀念碑 半年內拆牆建公園
- 謝沛恩尬舞 竟想殺了吳克群
- 二崙菜農種火焰菜 低成本高身價
- 宏達電推U新機 搶大螢幕高階市場
- 建仔婉拒經典賽 旅日3投扛主力
- 男裝，義大利四天大王之戰-1：Kiton
- 張宇秀廚藝 餐盤襯美味
- 好吃好賣 又見工業鹼粉泡海帶
- 高教深耕 要翻轉資源M型化、指標量化
- 澎恰恰7年磨《釧兒》 醞釀爆笑音樂劇
- 得獎名單
- 林淑芬版印年畫 獲文化部首獎
- 設計師的偏執-1
- 蘇花改未銜接國5 宜縣憂蘇澳塞爆
- 綺麗珊瑚首冠 增菘瑋告別勝
- 黃子佼心疼孟耿如 結婚不擺前女友桌
- 55歲克隆尼有種 律師妻「做」人成功凸肚
- 張榕容挑戰音樂劇 魏導虧臉皮厚不怯場
標題：北京唯一支持 林鄭月娥辭官拚特首
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email