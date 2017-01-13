港人權急遽惡化 移交20年盪谷底

2017-01-13

〔編譯周虹汶／綜合報導〕國際特赦組織（Amnesty International）香港分會十一日發布《二○一六年度香港人權狀況報告》，直指當地去年人權表現降至主權移交中國二十年來的谷底，舉凡法治、表達自由與人權教育一律倒退，呼籲香港政府予以正視，以免事態持續惡化，徒留「東方之珠」蒙塵美譽。

法治、表達自由皆倒退

法治部分，去年九月當選香港立法會議員的香港本土派政黨「青年新政」召集人梁頌恆與該黨成員游蕙禎，十月宣讀誓詞時展現「香港獨立」主張，竟讓香港特首梁振英與港府律政司向高等法院提出司法覆核，意圖推翻立法會主席梁君彥准許兩人重誓一事；中國全國人民代表大會常務委員會也首度主動就香港基本法做出立法解釋，香港終審法院權力被忽略，上述兩人議席最後遭中國、香港政府聯手拔除，在在顯示香港司法自主性削弱。

原打算出版中國國家主席習近平情史的香港「銅鑼灣書店」五名股東、經營者與員工前年十至十二月相繼於海內外「被失蹤」，最後證實都落在中國政府手中，且一致透過媒體「被認罪」，還自行向港警銷案，婉拒港府介入，為香港日漸虛弱的人身安全砸下去年第一顆震撼彈。遑論性暴力受害者獲得的法律保護不全，以及性傾向歧視條例立法被封殺，皆顯示香港法治倒退不前。

香港媒體報導去年也屢屢受到限制。根據「無國界記者」組織二○一六年《世界新聞自由指數報告》，香港排名六十九，從二○○二年首次評比的第十八名掉了五十一名，足見香港新聞與出版自由受到嚴重箝制，前途堪慮。

新聞自由 由18名暴跌到69名

此外，梁振英去年一月公開表示，考慮退出國際《禁止酷刑公約》；再加上港警去年二月八日深夜在新春夜市持槍取締熟食小販，甚至不顧擁擠人潮對空鳴槍以致現場失控，都讓國際特赦組織要求港府停止恫嚇人民。它呼籲，和平集會權利應能有效行使，執法權力則應獲得適當監督；拒絕港府透過課程改革降低公民意識，堅持相關人權教育從小扎根做起。