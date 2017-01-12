7夥伴被逮 黃之鋒痛批打壓
〔編譯管淑平／綜合報導〕香港「社會民主連線」、「香港眾志」等多個泛民主派和本土派團體共七人，十一日突然遭警方以非法集結、公眾地方行為不檢等罪名逮捕，疑似與去年十一月的反中國人民代表大會解釋香港基本法示威活動有關。香港眾志成員下午獲得交保後，批評警方逮捕行動是「報復」，該組織秘書長黃之鋒也稱此為「政治打壓」。
根據「香港○一」、「立場新聞」、「明報」等香港媒體報導，被捕的包括香港眾志成員林純軒、林朗彥，社民連副秘書長周嘉發、成員陳文威，以及大專學生組織「大專政改關注組」發言人葉志衍、成員盧德昌；其中多數人是清晨遭警方上門拘捕，周嘉發、葉志衍則因當時不在家，下午由相關團體陪同遊行至警署總部抗議時接受逮捕。
警方表示，港島總區刑事部會同組織犯罪案及三合會調查科採取行動，分多地拘捕七名年齡十七到二十九歲的男子，理由是涉嫌「參與非法集會」、「公眾地方行為不檢」、「藏有攻擊性武器」等罪行。
盧德昌、林淳軒、林朗彥下午於西區警署獲得交保後，對外說明，警方持搜索令上門時，指他們涉嫌去年十一月六日在北京中央政府駐香港聯絡辦事處（中聯辦）外非法集結和行為不檢，在其屋內取走眼鏡、衣物等「證物」。葉志衍說，早上六時許接獲多通電話，對方不斷詢問葉人在何處，表示「你跟我走，到西區警署」，而且不願表明身份，他多次追問下才透露是員警。
林朗彥批評警方「報復」，逮捕行動有政治目的，意圖警告民眾不要反抗。黃之鋒也稱警方「政治打壓」，在羅冠聰、梁國雄等本土、泛民主派議員的宣誓有效性面臨司法覆核前夕逮捕相關政治團體成員，「是警方政治計謀和部署」。
社民連、香港眾志等政黨團體多名議員下午到警署總部前抗議，批評警方縱容親中勢力多次施暴，卻清算和平示威者。抗議議員表示，羅冠聰日前自台灣返港遭攻擊以及去年十月社民連副主席黃浩銘在立法會外被人拳打腳踢，兩起事件施暴者被發現均為同一人，警方沒有採取拘捕行動，反而是逮捕反人大釋法示威者，不遺餘力打壓反政府團體。社民連主席吳文遠批評警方為「愛國示威者護航，卻對反政府示威者低調拘捕」；「人民力量」主席陳志全呼籲警方應一視同仁。香港「蘋果日報」引述社運界出身的議員朱凱迪說法，越來越多香港新生代希望移民台灣，因為台灣確實會保護人民，羅冠聰在台遇襲主嫌已被逮捕，「香港警察在做什麼？立即拘捕愛國賊！」
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